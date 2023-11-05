وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تفتقد للإنسانية وتزرع كم كراهية يفوق الخيال

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لقناة سكاي نيوز، إن "إسرائيل تفقد إنسانيتها في هذه الحرب".

وقال الصفدي إن العالم يراقب بصدمة هائلة ما ترتكبه إسرائيل ضد سكان غزة. وأضاف: ما نحاول القيام به هو جعل الجميع يفهم أن هذا الجنون لا يمكن أن يستمر وأن هذه الحرب يجب أن تتوقف.

وقال وزير الخارجية الأردني: لا أحد يستفيد، بل على العكس من ذلك، الجميع يخسرون. الفلسطينيون يفقدون حياتهم، والشعوب في المنطقة تفقد ثقتها، وإسرائيل تفقد إنسانيتها في هذه الحرب.

وقال الصفدي إن وقف إطلاق النار مهم لأنه "سيوقف قتل الأبرياء". وأضاف أن "وقف إطلاق النار أمر لا بد منه لأنه مع كل دقيقة تمر دون وقف لإطلاق النار فإن الصور التي تظهر على شاشة التلفزيون تظهر التكلفة البشرية التي يتم دفعها".

وقال الوزير إن الأردن كان يلعب دائما دورا في محاولة التوسط في السلام في المنطقة. وأضاف: "المشكلة هي أننا نعمل مع حكومة إسرائيلية لم تبد أي اهتمام بذلك".

وأكد الصفدي أن الحرب "لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأمور للأجيال القادمة". وقال إن "حجم الكراهية الذي تنتجه هذه الحرب يفوق الخيال، هذه الكراهية ستحدد موقف الأجيال القادمة."