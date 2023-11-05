خبير: إسرائيل تنشر الشائعات للتغطية على ضعفها أمام المقاومة الفلسطينية

أكد الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة عين شمس، أن جماعة الإخوان المسلمين تُرتبط بشكل ملحوظ مع أهداف دعائية إسرائيلية، ويشاركون في خطط الاحتلال ضد مصر من خلال نشر الاستهزاء والتشاؤم بشأن كل ما يحدث في البلاد.

أشار عبود، خلال مشاركته في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى، إلى أن محاولات المزايدة أو التلاعب بالموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لن تؤتي ثمارها لأنها خارجة عن سياق الحقيقة.

وأضاف بأن الوزير الإسرائيلي الذي أشار إلى استخدام القنبلة النووية هو أحد المحرضين على اقتحام غزة.

وأوضح أن إيدي كوهين يستهدف العالم العربي وينشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً الجماهير العربية إلى تجاهله وعدم التفاعل معه لتجنب نشر محتوى يروّج للأفكار التي ينشرها.

وأوضح عبود أن إيدي كوهين يدعو إلى عدم نشر إحصائيات القتلى من الجيش الإسرائيلي لمنع تقوية إرادة المقاومة وزرع الإحباط داخل جيش الاحتلال.