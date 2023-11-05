عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: إسرائيل تنشر الشائعات للتغطية على ضعفها أمام المقاومة الفلسطينية

صدى البلد

أكد الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة عين شمس، أن جماعة الإخوان المسلمين تُرتبط بشكل ملحوظ مع أهداف دعائية إسرائيلية، ويشاركون في خطط الاحتلال ضد مصر من خلال نشر الاستهزاء والتشاؤم بشأن كل ما يحدث في البلاد.

أشار عبود، خلال مشاركته في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى، إلى أن محاولات المزايدة أو التلاعب بالموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لن تؤتي ثمارها لأنها خارجة عن سياق الحقيقة.

وأضاف بأن الوزير الإسرائيلي الذي أشار إلى استخدام القنبلة النووية هو أحد المحرضين على اقتحام غزة.

وأوضح أن إيدي كوهين يستهدف العالم العربي وينشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً الجماهير العربية إلى تجاهله وعدم التفاعل معه لتجنب نشر محتوى يروّج للأفكار التي ينشرها.

وأوضح عبود أن إيدي كوهين يدعو إلى عدم نشر إحصائيات القتلى من الجيش الإسرائيلي لمنع تقوية إرادة المقاومة وزرع الإحباط داخل جيش الاحتلال.

الاخوان المسلمين القضية الفلسطينية القنبلة النووية برنامج على مسؤوليتي الموقف المصري العالم العربى إيدي كوهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

تحذير من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس الغد

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

ترشيحاتنا

مدير الـ CIA يصل إسرائيل ويجتمع مع رئيس الموساد الإسرائيلي

مشجع يقتحم ملعب مباراة ليفربول ولوتون تاون بعلم فلـ سـ طين

سيدة فلسطينية تبكي موجهة رسالة لأبنائها فى غزة: ما كتبه الله سنراه

كان ممكن يقبل الدور ويتبرع بالمبلغ.. وفاء عامر تعلق على أزمة محمد سلام

سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ هجمات واسعة على قطاع غزة

غدا.. النطق بالحكم على المتهمين في قضية طبيب الساحل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخطوات .. طريقة عمل كيك الشاى

لقطة أفشة في مباراة المقاولون| كولر يصب غضبه على اللاعب..والأهلي يقرر توقيع عقوبة عليه..التفاصيل

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

لا يتوقفون عن الارتجاف..فيديو مأساوي لأطفال غزة بعد خروجهم من تحت الأنقاض

فيديو

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ