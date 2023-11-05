الصحة العالمية تعرب عن قلقها جراء انقطاع الاتصالات في غزة

بالتزامن مع القصف..

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، عن قلقها الشديد بشأن التقارير عن انقطاع الاتصالات مرة أخرى في قطاع غزة بالتزامن مع القصف الإسرائيلي العنيف.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل”، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية: “انقطاع الاتصالات والإنترنت؛ إثر تضرر المسارات الرئيسية بسبب القصف”.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت في وقت سابق من اليوم، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات خلال أقل من نصف ساعة على قطاع غزة.

وأوضحت أن الهجمات تجري من الجو والبحر والبر في مدينة غزة وشمال القطاع، وتشمل المناطق تل الهوى والزيتون والشجاعية والبصرة والرمال والكرامة.

كما أفاد الإعلام الفلسطيني، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا غير مسبوق علي قطاع غزة تزامنا مع قطع الاتصالات والانترنت بشكل كامل عن القطاع.