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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعلن تمركز جنوده ودباباته داخل قطاع غزة

صدى البلد

تمركزت جنود ودبابات إسرائيلية داخل قطاع غزة، بحسب ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

وسمع دوي انفجارات قوية في شمال قطاع غزة في أثناء تطويق القوات الإسرائيلية لمدينة غزة.

 

وواصلت إسرائيل قصفها لقطاع غزة، قائلة إنها تستهدف حركة حماس، وتتهمها باستخدام المدنيين كدروع بشرية.

 

يقول المنتقدون إن الضربات الإسرائيلية غالبا ما تكون غير متناسبة، نظرا للعدد الكبير من المدنيين الذين قتلوا.

 

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ 100 غارة على مخيم الشاطئ وحي الزيتون في قطاع غزة خلال نصف ساعة.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات خلال أقل من نصف ساعة على قطاع غزة.

 

وأوضحت أن الهجمات تجري من الجو والبحر والبر في مدينة غزة وشمال القطاع، وتشمل المناطق تل الهوى والزيتون والشجاعية والبصرة والرمال والناصر والكرامة.

 

كما أفاد الإعلام الفلسطيني، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا غير مسبوق علي قطاع غزة تزامنا مع قطع الاتصالات والانترنت بشكل كامل عن القطاع.

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