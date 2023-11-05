أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ هجمات واسعة على قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت في وقت سابق من اليوم، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات خلال أقل من نصف ساعة على قطاع غزة.

هجوم غير مسبوق

وأوضحت أن الهجمات تجري من الجو والبحر والبر في مدينة غزة وشمال القطاع، وتشمل المناطق تل الهوى والزيتون والشجاعية والبصرة والرمال والكرامة.

كما أفاد الإعلام الفلسطيني، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا غير مسبوق علي قطاع غزة تزامنا مع قطع الاتصالات والانترنت بشكل كامل عن القطاع.

انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة

بدورها، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل”، اليوم انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

قالت شركة الاتصالات الفلسطينية: “انقطاع الاتصالات والإنترنت؛ إثر تضرر المسارات الرئيسية بسبب القصف”.

إسرائيل تتعمد قصف محيط المستشفيات

بدوره، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، خروج 16 مستشفى من أصل 35 في قطاع غزة من الخدمة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن “إسرائيل تتعمد قصف محيط المستشفيات”، محذرا “من قصف إسرائيلي مباشر لمستشفيات غزة”.

وقال إن “قطع الاتصالات أربك عمليات الإسعاف”، مؤكدا “وجود صعوبات كبيرة أمام وصولنا للضحايا في غزة”.