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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أونروا: خسرنا 79 موظفا في الحرب الاسرائيلية على غزة

الحرب على غزة
الحرب على غزة

خسرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) 79 موظفا في النزاع في غزة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بحسب ما أظهر تقرير عن الوضع نشر اليوم الأحد.

وجاء في التقرير: 'الأرقام المؤكدة، منذ 7 أكتوبر: مقتل 79 من زملاء الأونروا، وتضرر 48 منشأة تابعة للأونروا'.
كما قدرت أن 77 شاحنة محملة بالإمدادات الطبية والغذاء والمياه، بما في ذلك 12 شاحنة مقدمة من الأونروا، دخلت قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح الحدودي في الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في وقت سابق من اليوم إنها لم تتمكن من الوصول إلى الغالبية العظمى من فريقها الذي يقدم المساعدات في غزة بعد أن قطعت إسرائيل الاتصالات عبر القطاع المحاصر.

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