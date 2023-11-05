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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خروج 16 مستشفى من الخدمة.. الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف عن مأساة في غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، خروج 16 مستشفى من أصل 35 في قطاع غزة من الخدمة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن “إسرائيل تتعمد قصف محيط المستشفيات”، محذرا  “من قصف إسرائيلي مباشر لمستشفيات غزة”.

وقال إن “قطع الاتصالات أربك عمليات الإسعاف”، مؤكدا “وجود صعوبات كبيرة أمام وصولنا للضحايا في غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات خلال أقل من نصف ساعة على قطاع غزة.

أوضحت أن الهجمات تجري من الجو والبحر والبر في مدينة غزة وشمال القطاع، وتشمل المناطق تل الهوى والزيتون والشجاعية والبصرة والرمال والناصر والكرامة.

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كما أفاد الإعلام الفلسطيني، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا غير مسبوق علي قطاع غزة تزامنا مع قطع الاتصالات والانترنت بشكل كامل عن القطاع.

انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

بدورها، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل”، اليوم انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

قالت شركة الاتصالات الفلسطينية: “انقطاع الاتصالات والإنترنت؛ إثر تضرر المسارات الرئيسية بسبب القصف”.

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