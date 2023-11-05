للمرة الثالثة منذ بدء العدوان الإسرائيلي .. المنظمات الإغاثية في غزة تعلن فقدان الاتصال بفرقها

فقدت المنظمات الاغاثية اتصالاتها للمرة الثالثة مع مجموعاتها في غزة منذ بدء الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس، حيث أبلغ مشغلو الاتصالات عن انقطاع الخدمة يوم الأحد، وقالت وكالات الإغاثة إنها لا تستطيع الاتصال بفرقها في القطاع.

وأعلنت شركة الاتصالات بالتل 'انقطاعا كاملا' لخدمات الاتصالات والشبكات التابعة لها في بيان نشر على فيسبوك. وقالت إن الانقطاع يرجع إلى 'قطع الطرق الرئيسية التي أعيد ربطها من قبل من الجانب الإسرائيلي'.

وقال المشغلان الآخران جوال وOoredoo فلسطين أيضًا في بياناتهما إن خدمات الاتصالات والإنترنت الخاصة بهما تعطلت بالكامل يوم الأحد.

ونشرت شركة مراقبة الإنترنت NetBlocks قبل وقت قصير من الظهر بالتوقيت الشرقي، محذرة من أن 'بيانات الشبكة الحية' أظهرت 'انهيارًا جديدًا في الاتصال في قطاع غزة مع تأثير كبير على شركة بالتل، آخر مشغل رئيسي متبقٍ يخدم المنطقة'.

وقالت وكالة الأمم المتحدة الرئيسية التي تدعم الفلسطينيين في غزة إنها فقدت الاتصال بعامليها.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X بعد الساعة 7:30 مساءً بقليل: 'الأونروا غير قادرة على الوصول إلى الغالبية العظمى من فريقنا'. بالتوقيت المحلي (12:30 مساءً بالتوقيت الشرقي).

وتابعت الوكالة 'هذا هو انقطاع الاتصالات الثالث خلال الأيام العشرة الماضية. سكان غزة معزولون تماما عن أحبائهم وبقية العالم'.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أيضًا إنها فقدت الاتصال بفرقها في غزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت المنظمة الإنسانية في منشور على موقع X قبل الساعة السابعة مساءً بقليل: 'للأسف، فقدنا الاتصال بفرقنا في غزة خلال انقطاع الاتصالات الثالث منذ بدء التصعيد'. بالتوقيت المحلي (ظهرًا بالتوقيت الشرقي).