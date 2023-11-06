الجميع متورط.. تعليق عاجل من باراك أوباما على الصراع في غزة| شاهد

قال الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، إن الجميع متورط في الصراع الدائر الآن في قطاع غزة، لافتا إلى أن هجوم حركة المقاومة الفلسطينية حماس في 7 أكتوبر على الاحتلال الإسرائيلي كان مروع، ولكن ما يحدث من قبل الإسرائيليين الآن لا يحتمل.

وأضاف أوباما من مقابلة أجراها مع برنامج Pod Save America على منصة إكس، أن تجاهل الأسباب التي أدت إلى تعقيد المشهد في الحرب بين إسرائيل وحماس سؤدي إلى كارثة.

وقال: "البعض لا يمكنه قول الحقيقة، جميعنا متورطون، وإذا كانت هناك أي فرصة لأن نكون قادرين على التصرف بشكل بنَّاء، فسيتطلب الأمر الاعتراف بمدى تعقيد القضية وبالأفكار التي قد تبدو متناقضة ظاهرياً".

وتابع: "صحيح أن هجوم حماس على إسارئيل كان مروع، ولكن ما يحدث من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين في غزة لا يحتمل لأن هناك أشخاص يموتون الآن من الفلسطينيين، والذين ليس لهم علاقة بما فعلته حماس".

وأشار الرئيس الأمريكي الأسبق، إلى أن المشكلة هي أن البعض لا يمكنه قول الحقيقة، أو أنهم يدعون أنهم يقولونها، مؤكداً أن هذا لن يحل المشكلة، لافتا إلى أنه إذا كنت تريد حل المشكلة فعليك أن تتقبل الحقيقة كاملةً، والاعتراف بأن لا أحد يديه نظيفتان، وأننا جميعاً متورطون.

وأضاف أوباما أنه عندما يري ما يجري الآن في غزة يفكر عما كان بوسعة أن يفعله عندما كان في رئيسا في الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه فعلا كل ما في وسعة سابقا، كما أنه تساءل: "هل كان بوسعي أن أفعل شيئاً آخر لتغيير الأمر؟".

https://x.com/PodSaveAmerica/status/1720803333546320324?s=20

وفي تعليق سابق، قال أوباما، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لها الحق في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها، مؤيدا دعوة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لدعم الاحتلال الإسرائيلي لمواجهة حركة المقاومة الفلسطينية حماس وعودة الرهائن المحتجزين.

وأضاف أوباما في مقال له في صحيفة Medium، أنه بالرغم من دعم الولايات المتحدة لـ إسرائيل الدائم، لابد أن نكون واضحين بشأن الكيفية التي ستشن بها إسرائيل هذا القتال ضد حماس، لافتا إلى أنه من المهم أن تلتزم إسرائيل الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية بالقانون الدولي، خاصة القوانين التي تسعى إلى تجنب موت أو معاناة السكان المدنيين، إلى أقصى حد ممكن.

وأشار إلى أن التمسك بهذه القيم أمر مهم في حد ذاته لأنه عادل أخلاقيا ويعكس إيماننا بالقيمة المتأصلة في كل حياة إنسانية، كما أن التمسك بهذه القيم أمر حيوي أيضًا لبناء التحالفات وتشكيل الرأي العام الدولي.

وأوضح أوباما أن الحرب دائما ما تكون مأساوية، مشيرا إلى كلام بايدن خلال زيارته الأخيرة إلى الاحتلال الإسرائيلي أن واشنطن نفسها فشلت في بعض الأحيان في الوفاء بقيمها العليا عندما انخرطت في الحرب.