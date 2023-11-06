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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 4 تجار مخدرات في الأميرية

صدى البلد

 

أمرت جهات التحقيق حبس 4 أشخاص لحيازتهما كمية من المخدرات في الأميرية 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بحيازتهما كميات كبيرة من المخدرات.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 تجار مخدرات بينهم سيدة، وعثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المخدرات.

وضبط المتهمين و بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق وتم التحفظ على المضبوطات لحين ارسال عينه للمعمل الجنائي.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

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