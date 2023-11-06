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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل تطبيقات خسارة الوزن المجانية في المنزل

أفضل تطبيقات خسارة
أفضل تطبيقات خسارة الوزن المجانية في المنزل

مع انتشار جائحة كوفيد-19 وزيادة العمل من المنزل، أصبح العديد من الأشخاص يبحثون عن طرق صحية وخالية من التكلفة لفقدان الوزن في المنزل. ومن هنا ظهرت العديد من التطبيقات التي تقدم برامج وخططًا غذائية ورياضية مصممة خصيصًا لمساعدة الأشخاص على تحقيق أهدافهم في إنقاص الوزن.

وفي هذا التقرير، سنقدم لكم أفضل تطبيقات خسارة الوزن المجانية في المنزل، والتي يمكن أن تساعدك على الوصول إلى وزنك المثالي بسهولة ويسر.

1. MyFitnessPal

يعد تطبيق MyFitnessPal أحد أشهر تطبيقات خسارة الوزن في العالم، حيث يضم أكثر من 500 مليون مستخدم حول العالم. يتميز التطبيق بقاعدة بيانات ضخمة من الأطعمة والمشروبات، والتي يمكنك استخدامها لتتبع السعرات الحرارية التي تتناولها. كما يوفر التطبيق أيضًا مجموعة متنوعة من الأدوات والميزات التي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن، مثل عداد الخطوات وعداد السعرات الحرارية المحروقة.

2. Lose It!

يعد تطبيق Lose It! أحد المنافسين الرئيسيين لتطبيق MyFitnessPal، حيث يتميز بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام. يوفر التطبيق أيضًا مجموعة متنوعة من الأدوات والميزات التي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن، مثل عداد الخطوات وعداد السعرات الحرارية المحروقة ونظام المكافآت.

3. Calorie Counter by FatSecret

يعد تطبيق Calorie Counter by FatSecret من التطبيقات المميزة التي تقدم مجموعة متنوعة من الأدوات والميزات التي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن، مثل عداد السعرات الحرارية وعداد الكربوهيدرات ونظام المكافآت. كما يتميز التطبيق بقاعدة بيانات ضخمة من الأطعمة والمشروبات، والتي يمكنك استخدامها لتتبع السعرات الحرارية التي تتناولها.

4. Simple Habit

يعد تطبيق Simple Habit من التطبيقات المميزة التي تقدم مجموعة متنوعة من تمارين التأمل واليوغا التي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن. يتميز التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، كما أنه يوفر إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من المدربين الخبراء الذين يمكنهم مساعدتك على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.

5. Noom

يعد تطبيق Noom من التطبيقات المميزة التي تقدم برنامجًا شاملًا لإنقاص الوزن يركز على تغيير العادات الغذائية والسلوكية. يتميز التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، كما أنه يوفر إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخبراء الذين يمكنهم مساعدتك على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.

 

نصائح لاختيار أفضل تطبيق لفقدان الوزن

 

عند اختيار تطبيق لفقدان الوزن، هناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها، مثل:

• الميزات والأدوات التي يقدمها التطبيق: تأكد من اختيار تطبيق يوفر مجموعة متنوعة من الميزات والأدوات التي يمكن أن تساعدك على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.

• الواجهة والسهولة في الاستخدام: تأكد من اختيار تطبيق يتميز بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام.

• التكلفة: هناك العديد من التطبيقات المجانية المتاحة، ولكن هناك أيضًا بعض التطبيقات التي تتطلب اشتراكًا مدفوعًا.

 

هناك العديد من التطبيقات المميزة التي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن في المنزل. تأكد من اختيار التطبيق الذي يناسب احتياجاتك وأهدافك، واحرص على الالتزام ببرنامجك الغذائي والتمارين الرياضية لتتمكن من تحقيق النتائج التي تريدها.

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