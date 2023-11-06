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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اعتقالها للمرة الثانية.. من هي عهد التميمي الشهيرة بصفع جنود الاحتلال؟

الناشطة الفلسطينية
الناشطة الفلسطينية عهد التميمي

ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، القبض على الفلسطينية والأسيرة المحررة، عهد التميمي، بعد مداهمة منزل ذويها وتفتيشه في قرية النبي صالح، شمال رام الله.

 

وفيما يلي أبرز المعلومات عنها:

 

ولدت عهد باسم التميمي في 31 يناير عام 2001 في الضفة الغربية، ولها مواقف كثيرة في تحدي سلطات جيش الاحتلال الإسرائيلي برزت إعلاميا منذ كانت طفلة، أثناء تحديها لجنود من الجيش الإسرائيلي الذين اعتدوا عليها وعلى والدتها الناشطة ناريمان التميمي في مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان في قرية النبي صالح.


منذ كانت في الحادية عشر من العمر عندما ظهرت لأول مرة في مقطع فيديو تهدد جنديا إسرائيليا باللكم وهو ما نال اهتماما شعبيا كبيرا.

وهي في الـ 14 من عمرها انتشر مقطع مصور لها وهي تعض يد جندي إسرائيلي، كان قد احتجز شقيقها لاشتباهه بأنه كان يلقي الحجارة على الجنود الإسرائيليين.

وفي أواخر عام 2017، انتشر مقطع مصور آخر تظهر خلاله وهي تصفع جنديا إسرائيليا، عادت عهد التميمي (وعمرها 16 عاما) لتتصدر صفحات الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي لتصديها للجنود، وقد بين فيديو تم تداوله على نطاق واسع صفعها لجنديين مسلحين، الأمر الذي أدى إلى اعتقالها فجر ذلك اليوم من منزلها.


وأُرسلت عهد ووالدتها إلى سجن شارون الإسرائيلي حيثُ سُجنتا طيلة ثمانية أشهر، وأُطلق سراحهما بعد ذلك في يوليو 2018 وأرسلتا إلى قرية النبي صالح.


وفي ذلك الوقت، كانت عهد التميمي لا تزال طالبة في الثانوية العامة بالفرع الأدبي في مدرسة البيرة الثانوية للبنات.


وحاليا، وتدرس الناشطة الفلسطينية، البالغة من العمر 22 عاما،  في جامعة "بيرزيت".


وقد أصبحت عهد التميمي رمزًا للمقاومة الفلسطينية وأصواتًا داعمة لها تعتبرها بطلة شابة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت ناشطة ومتحدثة عن حقوق الفلسطينيين ومعاناتهم تحت الاحتلال الإسرائيلي.

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