عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لقطة مشينة في مباراة الأهلي والمقاولين.. قيمة عقوبة أفشة وهل يتم استبعاده؟

محمد أفشة
محمد أفشة

أثار نجم وسط الأهلي محمد أفشة، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، متسببًا في ضجة كبيرة في الوسط الرياضي المصري، وذلك بعد تصرفه -الذي وصفه البعض بالمشين- عقب مباراة الفريق الأخيرة مع المقاولين العرب بالدوري المصري.

يذكر أن أفشة، ادر ملعب المباراة غاضبًا وهو يردد بعض الكلمات، بعدما قام السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بتغييره والدفع باللاعب المالي أليو ديانج بدلاً منه.

txt

شوبير يعلن خبرًا رسميًا بشأن تفاوض الأهلي مع عمر كمال عبدالواحد

txt

شوبير يعلن خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن عمر السولية ..تفاصيل

الهجوم على أفشة

تصرف أفشة جعله في مرمى هجوم جماهير المارد الأحمر والمتابعين للكرة المصرية، حيث انتقد الإعلامي أحمد شوبير، أفشة خلال برنامجه التلفزيوني "مع شوبير".

وقال شوبير خلال برنامجه: “غادر محمد أفشة مباراة الأهلى غاضبًا لحظة تغييره وكشفت ملامحه علامات الغضب وامتعاضه ورفضه لقرار تغييره من قبل كولر”.

وعلق أحمد شوبير على رد فعل أفشة: «أفشة إمبارح زعل وهو خارج من الملعب مش عارف ليه، مكانش ليه حق خالص ولا الانفعال ليه حق، هو كان كويس جدا على فكرة لكن خلاص وجهة نظر المدرب».

ما عقوبة أفشة؟

أعلن النادي الأهلي، مساء أمس الأحد، عن توقيع غرامة مالية على محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق وذلك بسبب ما بدر منه خلال مباراة الفريق أمام المقاولون العرب التي أقيمت يوم السبت 4 نوفمبر 2023.

وأكد شوبير في برنامجه عبر قناة "أون سبورت"، أن أفشة قبل العقوبة التي أعلنها مدير الكرة خالد بيبو بالنادي الأهلي، كما تقبل الجهاز الفني الاعتذار وتم إغلاق الملف.

وقرر بيبو توقيع عقوبة مالية على أفشة بسبب تصرفه غير المهني أمام المقاولون، ليتدرب اللاعب حاليا مع الفريق بشكل طبيعي، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا الأربعاء المقبل في الدوري المصري.

مباراة الأهلي والمقاولون

انتهت المباراة التي جمعت بين الأهلي والمقاولون العرب بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 في إطار الجولة السادسة من الدوري المصري، على أرضية ملعب الفريق الأصفر.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط وصعد إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، حيث يتبقى للفريق 3 مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في بطولة الدوري الإفريقي، التي خرج منها في نصف النهائي.

أما المقاولون العرب، فتجمد رصيدهم عند 2 نقاط في المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب.

سجل هدفي الأهلي كل من طاهر محمد ومحمد هاني، بينما سجل جوزيف أوشايا هدف المقاولون الوحيد في المباراة.

المقاولون العرب السويسري مارسيل كولر أفشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

ضحك وسخرية.. أول رد فعل من أحمد فتوح على قرار الزمالك عرضه للبيع

ترشيحاتنا

والله العظيم ما قتلته.. الجناة في قضية طبيب الساحل يبكون بعد حكم الإعدام

القباج: تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات في 8000 مدرسة بالتعاون مع التعليم

تخطوا 10 آلاف شهيد.. فلسطين تعلن حصيلة ضحايا العدوان على غزة

لثقة الحكومة بنا| مدير هاير: نحن من أوائل حائزي الرخصة الذهبية ..فيديو

سياسة غزة "فاشلة".. ليبرمان يوجه تحذيرا خطيرا لحكومة الاحتلال بشأن حزب الله والحوثيين

طبيب بدرجة محارب| استاذ جراحة بطب القاهرة يجري 21 عملية لمصابي غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بطاطس بوريه باللحمة المفرومة| بمذاق لا يقاوم

مكياج ناعم.. هبة مجدي تستعرض جمالها| شاهد

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

تعيش حياة طبيعية| فتاة ذئبية تايلاندية يغطي الشعر جميع جسمها. صور

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

150 مليون جنيه إسترليني.. صفقة مهمة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية |فيديوجراف

ضرب غزة بقنبلة ذرية.. تعليق وزير بحكومة الاحتلال يثير الجدل| شاهد

منتج ليس مصريا.. الهلال الأحمر يرد على فيديو شحنة بسكوت التمر منتهي الصلاحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ