لقطة مشينة في مباراة الأهلي والمقاولين.. قيمة عقوبة أفشة وهل يتم استبعاده؟

أثار نجم وسط الأهلي محمد أفشة، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، متسببًا في ضجة كبيرة في الوسط الرياضي المصري، وذلك بعد تصرفه -الذي وصفه البعض بالمشين- عقب مباراة الفريق الأخيرة مع المقاولين العرب بالدوري المصري.

يذكر أن أفشة، ادر ملعب المباراة غاضبًا وهو يردد بعض الكلمات، بعدما قام السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بتغييره والدفع باللاعب المالي أليو ديانج بدلاً منه.

الهجوم على أفشة

تصرف أفشة جعله في مرمى هجوم جماهير المارد الأحمر والمتابعين للكرة المصرية، حيث انتقد الإعلامي أحمد شوبير، أفشة خلال برنامجه التلفزيوني "مع شوبير".

وقال شوبير خلال برنامجه: “غادر محمد أفشة مباراة الأهلى غاضبًا لحظة تغييره وكشفت ملامحه علامات الغضب وامتعاضه ورفضه لقرار تغييره من قبل كولر”.

وعلق أحمد شوبير على رد فعل أفشة: «أفشة إمبارح زعل وهو خارج من الملعب مش عارف ليه، مكانش ليه حق خالص ولا الانفعال ليه حق، هو كان كويس جدا على فكرة لكن خلاص وجهة نظر المدرب».

ما عقوبة أفشة؟

أعلن النادي الأهلي، مساء أمس الأحد، عن توقيع غرامة مالية على محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق وذلك بسبب ما بدر منه خلال مباراة الفريق أمام المقاولون العرب التي أقيمت يوم السبت 4 نوفمبر 2023.

وأكد شوبير في برنامجه عبر قناة "أون سبورت"، أن أفشة قبل العقوبة التي أعلنها مدير الكرة خالد بيبو بالنادي الأهلي، كما تقبل الجهاز الفني الاعتذار وتم إغلاق الملف.

وقرر بيبو توقيع عقوبة مالية على أفشة بسبب تصرفه غير المهني أمام المقاولون، ليتدرب اللاعب حاليا مع الفريق بشكل طبيعي، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا الأربعاء المقبل في الدوري المصري.

مباراة الأهلي والمقاولون

انتهت المباراة التي جمعت بين الأهلي والمقاولون العرب بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 في إطار الجولة السادسة من الدوري المصري، على أرضية ملعب الفريق الأصفر.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط وصعد إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، حيث يتبقى للفريق 3 مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في بطولة الدوري الإفريقي، التي خرج منها في نصف النهائي.

أما المقاولون العرب، فتجمد رصيدهم عند 2 نقاط في المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب.

سجل هدفي الأهلي كل من طاهر محمد ومحمد هاني، بينما سجل جوزيف أوشايا هدف المقاولون الوحيد في المباراة.