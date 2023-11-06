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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل: انتهاء تطوير وإزدواج شبكة السكك الحديدية الرئيسية نهاية 2024

لقاء اليوم
لقاء اليوم

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة وضعت خطط محكمة وفقا لأولوياتها، مشيرا إلى أن  وزارة النقل قبل توليه الوزارة كان بها شغل ولكن ليس على المستوى الذى يحقق أهدافنا، لافتا إلى أن الوزارة وضعت عدد من الخطط التى تعتمد على التمويل الذاتى واستغلال الاستثمار بكل القطاعات، بالإضافة الى القروض التى يمكن سدادها من الدخل الخاص بالوزارة، بالإضافة إلى الاعتماد أيضا على ما يتم تخصيصه من الموازنة.

وأضاف وزير النقل ، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بمعرض النقل الذكى، أنه تم حصر ما تحتاجه السكة الحديد من خلال تطوير القطاع بالورش والعنصر البشرى والوحدات المتحركة والسكة والإشارات والصيانة، وهذا المخطط ينتهى 2024، ووجه الرئيس بتسريع انشاء الخطوط الجديدة والتى كان مقرر انتهائها 2030،،وخلال 2024، شبكة الطرق وشبكة الموانئ وسكك السكك الحديدية الرئيسية سيتم الانتهاء من تطويرها.

وتابع الوزير: بنهاية 2025 سيكون تم الانتهاء من الخطوط الفرعية التى تخدم الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، وكذلك سيكون انتى مشروعات التطوير للشبكة الرئيسية وازدواج لبعض الخطوط.

وتابع الوزير: وبنهاية 2030 سيتم الانتهاء الخطوط الجديدة للسكك الحديدية، مشيرا إلى أن كل المناطق التى تشهد مشروعات تنمية تحتاج لطرق جديدة وسكك حديدية، لافتا إلى أن القطار الكهربائى السريع كان مقرر له أن يتم انشائه بشكل تدريجى على عدة سنوات تنتهى فى 2040 ونتيجة للتطوير والنمو الكبير الذى يتم، تم ضغط البرنامج والخطط لتنتهى 2030.
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