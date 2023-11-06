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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كامل الوزير: القطار السريع يربط المجتمعات الصناعية والعمرانية الجديدة بالموانئ

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

أكد المهندس كامل الوزير ، وزير النقل ، أن الشعب المصري ينمو بشكل سريع وبالتالي يحتاج مناطق جديدة زراعية وعمرانية خارج الكتله الحالية، وبالتالي مساهمة المشروعات في خدمة  المجتمعات العمرانية والصناعية الجديدة.


جاء ذلك خلال جلسة تطوير أنظمة النقل لمواكبة المستقبل، والذي يديرها أسامة كمال  رئيس شركة تريد فيرز انترناشيونال، ضمن فعاليات اليوم الثاني المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 
واضاف أن  القطار الكهربائي السريع كان من المخطط ان يأخذ وقت أطول في التنفيذ وكان سيتم البدء في خط واحد هو العين السخنه - العلمين فقط،  ولكن بسبب النمو العمراني الكبير سواء في صعيد مصر او مدن البحر المتوسط ومشروع ميناء جرجوب ، كان هناك حاجه لنواكب ذلك التطور بخطط مرنه وتنفيذ ومد الخط حتي مطروح، والبدء في تنفيذ الخطي الثاني والثالث .
ويساهم الخط الثالث في ربط المدن الساحلية مع المدن علي نهر النيل سواء الصناعية او السياحية، خاصة في ميناء  سفاجا ويعمل معنا شريك عالمي موانئ ابو ظبي، وكان لابد من ربط الميناء بباقي انحاء الجمهورية بشبكة القطار الكهربائي السريع.


وأشار إلى أن من ضمن المشروعات الممرات اللوجستية والتي تشمل مناطق  انتاج صناعي و زراعي و سياحي و سكاني ، وربطها بالموانئ سواء للتصدير  أو لجلب المواد الخام والأولية .


وأضاف أن أهمية الممرات تربط جميع المناطق طول مسارها مثل ممر السخنه +مطروح  والذي يرتبط بالمنطقه الصناعية في العاشر من رمضان و 6 اكتوبر و المنياء الجاف في السادات و برج العرب ،و مرسي مطروح وحتي ميناء جرجوب.


وأكد ان من أهم الممرات  اللوجستية وهو يربط البحر المتوسط من شرق بورسعيد و العريش ، بميناء نوبيع وطابا علي خليج العقبة بخط سكه حديد جديدة ضمن خط النقل العربي بالتنسيق مع الأردن والسعودية والعراق،  وذلك الممر لم يكن ضمن التخطيط القريب ولكن بتوجيهات الرئيس السيسي تم وضعه في أولويات التنفيذ.

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