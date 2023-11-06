عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتهازية سياسية.. لوبان تستغل حماس وتدعو لحماية اليهود في فرنسا

صدى البلد

سلط تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على دعم زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان لإسرائيل ووصفته بأنه جزء من حملة طويلة الأمد لإبعاد حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان عن ماضيه السام والمعادي للسامية قبل الترشح للرئاسة في عام 2027.

ودعم حزب التجمع الوطني، وهو أكبر حزب معارضة في البرلمان الفرنسي والذي يتقدم على الوسطيين بزعامة إيمانويل ماكرون في الانتخابات الأوروبية العام المقبل، بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها منذ انطلاق عملية طوفان الأقصي السابع من أكتوبر وما تلاها من قصف لغزة.

في خطاب ألقته في البرلمان أدانت فيه ما أسمته "المذابح على الأراضي الإسرائيلية" وهاجمت حزب جان لوك ميلينشون اليساري "فرنسا الأبية" لموقفه "غير المقبول" المتمثل في عدم تصنيف حماس كمجموعة إرهابية، قوبلت لوبان بتصفيق من البرلمانيين اليمين والوسط التقليديين.

وبينما تستعد للترشح للمرة الرابعة للرئاسة في عام 2027، يعد حزبها المناهض للهجرة بحماية اليهود الفرنسيين مما يسميه الخطر الأكبر: الإسلاموية. 

وقال جوردان بارديلا، رئيس حزبها، للإذاعة الفرنسية: “بالنسبة للكثير من اليهود الفرنسيين، فإن التجمع الوطني هو درع ضد الأيديولوجية الإسلامية”.

إن فرنسا حساسة للغاية تجاه الصراع في الشرق الأوسط، حيث يبلغ عدد جالياتها نحو نصف مليون يهودي - وهي الأكبر خارج إسرائيل أو الولايات المتحدة - وسجلت الشرطة أكثر من 800 حادثة معادية للسامية منذ أكتوبر. ويوجد في فرنسا أيضًا أكبر جالية مسلمة في أوروبا.

وقد نظر بعض المعلقين إلى دعم مارين لوبان لإسرائيل على أنه نوع من الانتهازية السياسية. 

لقد سعت منذ فترة طويلة إلى "تطبيع" حزبها وإبعاده عن ماضيه المعادي للسامية، والذي كان يُنظر إليه على أنه عائق أمام الطموحات السياسية الجديدة للحزب.

وفي عام 2015، طردت لوبان والدها، جان ماري لوبان، مؤسس الحزب، بعد أن كرر تصريحاته التي تقلل من شأن المحرقة، والتي كان لديه عدة إدانات بشأنها. ،قامت فيما بعد بتغيير اسم الحزب من الجبهة الوطنية إلى التجمع الوطني.

تواصل الجماعات اليهودية التعبير عن مخاوفها بشأن الحزب اليميني المتطرف المناهض للهجرة، بما في ذلك المسائل السياسية مثل الحظر المحتمل على طقوس الذبح، بما في ذلك طعام الكوشر، وما إذا كان ينبغي السماح للشعب اليهودي بارتداء الكيبا في الأماكن العامة أم لا.

وقال جان إيف كامو، مدير مرصد السياسة الراديكالية في مؤسسة جان جوريس في باريس، إن "مشكلة مارين لوبان هي أنها لا تستطيع أبداً تخليص نفسها من الماضي - لقد كتبه المؤرخون وعلماء السياسة.

لوبان فرنسا اليهود حماس ماكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

ضحك وسخرية.. أول رد فعل من أحمد فتوح على قرار الزمالك عرضه للبيع

ترشيحاتنا

والله العظيم ما قتلته.. الجناة في قضية طبيب الساحل يبكون بعد حكم الإعدام

القباج: تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات في 8000 مدرسة بالتعاون مع التعليم

تخطوا 10 آلاف شهيد.. فلسطين تعلن حصيلة ضحايا العدوان على غزة

لثقة الحكومة بنا| مدير هاير: نحن من أوائل حائزي الرخصة الذهبية ..فيديو

سياسة غزة "فاشلة".. ليبرمان يوجه تحذيرا خطيرا لحكومة الاحتلال بشأن حزب الله والحوثيين

طبيب بدرجة محارب| استاذ جراحة بطب القاهرة يجري 21 عملية لمصابي غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بطاطس بوريه باللحمة المفرومة| بمذاق لا يقاوم

مكياج ناعم.. هبة مجدي تستعرض جمالها| شاهد

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

تعيش حياة طبيعية| فتاة ذئبية تايلاندية يغطي الشعر جميع جسمها. صور

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

150 مليون جنيه إسترليني.. صفقة مهمة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية |فيديوجراف

ضرب غزة بقنبلة ذرية.. تعليق وزير بحكومة الاحتلال يثير الجدل| شاهد

منتج ليس مصريا.. الهلال الأحمر يرد على فيديو شحنة بسكوت التمر منتهي الصلاحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ