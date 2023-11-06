انتهازية سياسية.. لوبان تستغل حماس وتدعو لحماية اليهود في فرنسا

سلط تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على دعم زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان لإسرائيل ووصفته بأنه جزء من حملة طويلة الأمد لإبعاد حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان عن ماضيه السام والمعادي للسامية قبل الترشح للرئاسة في عام 2027.

ودعم حزب التجمع الوطني، وهو أكبر حزب معارضة في البرلمان الفرنسي والذي يتقدم على الوسطيين بزعامة إيمانويل ماكرون في الانتخابات الأوروبية العام المقبل، بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها منذ انطلاق عملية طوفان الأقصي السابع من أكتوبر وما تلاها من قصف لغزة.

في خطاب ألقته في البرلمان أدانت فيه ما أسمته "المذابح على الأراضي الإسرائيلية" وهاجمت حزب جان لوك ميلينشون اليساري "فرنسا الأبية" لموقفه "غير المقبول" المتمثل في عدم تصنيف حماس كمجموعة إرهابية، قوبلت لوبان بتصفيق من البرلمانيين اليمين والوسط التقليديين.

وبينما تستعد للترشح للمرة الرابعة للرئاسة في عام 2027، يعد حزبها المناهض للهجرة بحماية اليهود الفرنسيين مما يسميه الخطر الأكبر: الإسلاموية.

وقال جوردان بارديلا، رئيس حزبها، للإذاعة الفرنسية: “بالنسبة للكثير من اليهود الفرنسيين، فإن التجمع الوطني هو درع ضد الأيديولوجية الإسلامية”.

إن فرنسا حساسة للغاية تجاه الصراع في الشرق الأوسط، حيث يبلغ عدد جالياتها نحو نصف مليون يهودي - وهي الأكبر خارج إسرائيل أو الولايات المتحدة - وسجلت الشرطة أكثر من 800 حادثة معادية للسامية منذ أكتوبر. ويوجد في فرنسا أيضًا أكبر جالية مسلمة في أوروبا.

وقد نظر بعض المعلقين إلى دعم مارين لوبان لإسرائيل على أنه نوع من الانتهازية السياسية.

لقد سعت منذ فترة طويلة إلى "تطبيع" حزبها وإبعاده عن ماضيه المعادي للسامية، والذي كان يُنظر إليه على أنه عائق أمام الطموحات السياسية الجديدة للحزب.

وفي عام 2015، طردت لوبان والدها، جان ماري لوبان، مؤسس الحزب، بعد أن كرر تصريحاته التي تقلل من شأن المحرقة، والتي كان لديه عدة إدانات بشأنها. ،قامت فيما بعد بتغيير اسم الحزب من الجبهة الوطنية إلى التجمع الوطني.

تواصل الجماعات اليهودية التعبير عن مخاوفها بشأن الحزب اليميني المتطرف المناهض للهجرة، بما في ذلك المسائل السياسية مثل الحظر المحتمل على طقوس الذبح، بما في ذلك طعام الكوشر، وما إذا كان ينبغي السماح للشعب اليهودي بارتداء الكيبا في الأماكن العامة أم لا.

وقال جان إيف كامو، مدير مرصد السياسة الراديكالية في مؤسسة جان جوريس في باريس، إن "مشكلة مارين لوبان هي أنها لا تستطيع أبداً تخليص نفسها من الماضي - لقد كتبه المؤرخون وعلماء السياسة.