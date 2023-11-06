آلاف الأسلحة.. مطالب إسرائيل تثير مخاوف أمريكا

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلاً عن مصادر، بأن أمريكا تخشي من أن يؤدي تزويد إسرائيل بالأسلحة التي طلبتها إلى تصعيد أكبر في الضفة الغربية.

وأوضحت الصحيفة، أن إسرائيل طلبت من أمريكا 24 ألف بندقية نصف آلية وآلية، ويتطلب بيعها موافقة وزارة الخارجية وإخطار الكونجرس الأمريكي.

وأشارت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى أن الأسلحة ستستخدم من قبل الشرطة، لكنها اعترفت بإمكانية نقلها إلى المدنيين.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن "طلب الحكومة الإسرائيلية يثير اهتمام المشرعين ومسؤولي وزارة الخارجية الذين يخشون من احتمال وقوع الأسلحة في أيدي المستوطنين والميليشيات المدنية التي تحاول طرد الفلسطينيين من أراضيهم في الضفة الغربية".

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن الآراء داخل وزارة الخارجية منقسمة بشأن بيع الأسلحة لإسرائيل.