حماس: إسرائيل ألقت 35 ألف طن متفجرات على غزة

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، اليوم الإثنين، إن إسرائيل ألقت 35 ألف طن من المتفجرات على غزة منذ بدء التصعيد.

وأضاف حمدان، في مؤتمر صحفي في بيروت: “أسقط الاحتلال 35 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة.. هذا أفضل من استخدام القنبلة النووية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال حمدان، إن خسائر الاحتلال الإسرائيلي أكبر بكثير مما يعلنه وهذا هو سبب قصفه الإجرامي غير المسبوق، مؤكدا أن “حديث وزير التراث الإسرائيلي حول توجيه ضربة نووية لغزة ما هو إلا تكريس للتراث الصهيوني في ارتكاب المجازر”.

وأكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أن “المعركة لن تبقى حيث يريد العدو لها”.

وقال حمدان، إن مدخل النفق المزعوم قرب المستشفى الإندونيسي هو فتحة تزويد بالوقود.

وأوضح حمدان، في تصريحات له، أن ”التسجيلات الصوتية المزعومة لعناصرنا هي مكالمات وهمية مفبركة من قبل الاحتلال”.

وأضاف القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أنه "لم ينج أي نازح من قصف الاحتلال حتى من اتصلت بهم سفاراتهم الأجنبية”.

وقال حمدان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعاني فشلا عسكريا في الميدان ويواصل بث الأكاذيب.