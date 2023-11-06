حماس تطالب الأمم المتحدة بتفتيش المستشفيات لكشف جرائم الحرب الإسرائيلية

تناول المتحدث باسم حماس أسامة حمدان، الادعاءات الأخيرة للمتحدث باسم قوات الإحتلال الإسرائيلية دانييل هاجاري، الذي قال إن حماس تخزن الأسلحة تحت مستشفى الشيخ حمد.

نفي أسامة حمدان، المتحدث باسم حماس، ذلك قائلا إن الاحتلال يسعى لتدمير القطاع الطبي من أجل تهجير شعبنا عن أرضه.

وأضاف أن زعم الاحتلال وجود المقاومة في نفق بأحد المستشفيات محض افتراء والنفق الموجود هو نفق وقود.

وأشار أن غالبية مستشفيات غزة بتمويل دولي ولا يمكن أن تتحول لمراكز عسكرية.

كما يدعو أسامة حمدان، المتحدث باسم حماس، الأمم المتحدة إلى تفتيش المستشفيات في غزة لمراقبة "جرائم الحرب" الإسرائيلية والتأكد من عدم وجود حماس داخلها.

ولفتت سكاي نيوز البريطانية النظر إلي شاشة بجانبه خلاله حديثه كتب عليها "محرقة غزة"، قبل أن يؤكد المتحدث بإسم حماس أن إسرائيل استهدفت المدنيين في غزة عمدًا، ودمرت حوالي 250 ألف منزل في هذه العملية.

وقال: أن جيش الإحتلال يستهدف النساء والأطفال في العراء، في الشوارع. وأكد أن إسرائيل وزعت منشورات على المدنيين في غزة تطالبهم بالإخلاء من أجل إخراجهم من منازلهم وجعلها أهدافًا أسهل.