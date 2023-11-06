خسائر الاحتلال كبيرة.. حماس ترد على التصريحات الإسرائيلية بشأن ضرب غزة بالنووي

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، اليوم الإثنين، إن خسائر الاحتلال الإسرائيلي أكبر بكثير مما يعلنه وهذا هو سبب قصفه الإجرامي غير المسبوق.

وأضاف حمدان، في تصريحات صحفية، أن “حديث وزير التراث الإسرائيلي حول توجيه ضربة نووية لغزة ما هو إلا تكريس للتراث الصهيوني في ارتكاب المجازر”.

وأكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أن “المعركة لن تبقى حيث يريد العدو لها”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال حمدان، إن مدخل النفق المزعوم قرب المستشفى الإندونيسي هو فتحة تزويد بالوقود.

وأوضح حمدان، في تصريحات له، أن ”التسجيلات الصوتية المزعومة لعناصرنا هي مكالمات وهمية مفبركة من قبل الاحتلال”.

وأضاف القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أنه "لم ينج أي نازح من قصف الاحتلال حتى من اتصلت بهم سفاراتهم الأجنبية”.

وقال حمدان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعاني فشلا عسكريا في الميدان ويواصل بث الأكاذيب.

أوضح القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أن جيش الاحتلال يبث صورا مضت عليها 10 سنوات لموقع المستشفى الإندونيسي.

وأضاف: "الأكاذيب التي يبثها الاحتلال هدفها تبرير استهدافه المباشر للمنشآت الطبية”.