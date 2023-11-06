تصريحات استفزازية من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن حماس والسنوار

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن السبيل الوحيد لتحرير قطاع غزة هو القضاء على حركة حماس ويحيى السنوار.

وأضاف جيش الاحتلال، أن “يحيى السنوار لم يتصرف قط بحسن نية تجاه الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، إن مدخل النفق المزعوم قرب المستشفى الإندونيسي هو فتحة تزويد بالوقود.

وأوضح حمدان، في تصريحات له، أن ”التسجيلات الصوتية المزعومة لعناصرنا هي مكالمات وهمية مفبركة من قبل الاحتلال”.

وأضاف القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أنه "لم ينج أي نازح من قصف الاحتلال حتى من اتصلت بهم سفاراتهم الأجنبية”.

وقال حمدان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعاني فشلا عسكريا في الميدان ويواصل بث الأكاذيب.

وأوضح حمدان، في تصريحات له، أن جيش الاحتلال يبث صورا مضت عليها 10 سنوات لموقع المستشفى الإندونيسي.

وأضاف: "الأكاذيب التي يبثها الاحتلال هدفها تبرير استهدافه المباشر للمنشآت الطبية”.