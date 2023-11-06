محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

يعد اللبن قطاعًا اقتصاديًا هامًا في العديد من الدول، حيث يشكل جزءًا أساسيًا من اقتصاد البلاد ويلعب دوراً هاماً في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين معيشة السكان.

تعتبر صناعة الألبان من أهم القطاعات الزراعية والصناعية في العديد من الدول مثل أمريكا والدنمارك وهولندا وغيرها، حيث تلعب دورًا حيويًا في توفير الغذاء الصحي وتوفير فرص العمل وتحسين الدخل القومي وذلك عن طريق الآتي:

أولاً:

يوفر قطاع اللبن فرص عمل مهمة للعديد من الناس. حيث يعمل الكثير من الأشخاص في مزارع الألبان والمشاتل ومصانع الألبان وشركات التوزيع والتسويق المتعلقة بصناعة الألبان. هذا يساهم في تقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة للعديد من الأفراد.

ثانيًا:

يسهم قطاع اللبن في تحسين الدخل القومي للدولة. فعندما ينمو قطاع اللبن، يتزايد الإنتاج والتصدير، مما يؤدي إلى زيادة الدخل الوطني والتحسين الاقتصادي للدولة. تعتبر صادرات المنتجات اللبنية مصدرًا هامًا للعملة الصعبة وتسهم في تحقيق التوازن التجاري وتعزز النمو الاقتصادي للدولة.

ثالثًا:

يعتبر قطاع اللبن جزءًا هامًا من سلسلة الإمداد الغذائي. فالألبان تعتبر مصدرًا غنيًا بالبروتين والكالسيوم والفيتامينات والمعادن الأخرى التي تعزز صحة الإنسان. وبالتالي، تلبي صناعة الألبان الطلب المتزايد على الغذاء الصحي وتحسن التغذية والصحة العامة للمجتمع.

رابعًا:

يساهم قطاع اللبن في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. فعندما يتم إدارة مزارع الألبان ومصانع الألبان بطرق مستدامة، يتم الحفاظ على الأراضي الزراعية والموارد المائية ويتم تقليل الآثار البيئية السلبية. على سبيل المثال، يتم تطبيق ممارسات زراعة الأعلاف المستدامة وإدارة فعالة للنفايات للحد من التلوث البيئي والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وبذلك يمكن القول بأن هذا القطاع يساهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي للدولة فيما يتعلق بالغذاء. فعندما تنمو صناعة الألبان، يتم توفير الكميات الكافية من الألبان المحلية، مما يقلل من الاعتماد على واردات الألبان من الخارج ويحقق الاكتفاء الذاتي والاستقلالية في إنتاج الألبان. ولذا فإنه يجب دعم هذا القطاع وتعزيزه من خلال إنشاء بيئة استثمارية ملائمة وتوفير الدعم اللازم للمزارعين والمنتجين والمصانع المرتبطة بصناعة الألبان.

إن تطوير قطاع الألبان يعد استثمارًا ذكيًا للدولة، حيث يمكن أن يحقق مزايا اقتصادية واجتماعية وبيئية متعددة. وبالتالي، يجب أن تعمل الحكومات والمؤسسات ذات الصلة والمجتمع بشكل عام على دعم وتعزيز هذا القطاع الحيوي لتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية في الدولة.

لذلك فهناك بعض الطرق التي يمكن استخدامها لدعم قطاع اللبن وتعزيزه كالآتي:

** توفير التمويل والدعم المالي: يمكن للحكومة توفير القروض والتمويل الميسر للمزارعين والمربين والشركات المتخصصة في صناعة الألبان. حيث يمكن استخدام هذا التمويل لتحسين البنية التحتية للمزارع وشراء المعدات الحديثة وتحسين إدارة المزرعة بشكل عام.

** توفير الدعم التقني والتدريب: يمكن تقديم برامج تدريبية وورش عمل للمزارعين والعاملين في صناعة الألبان، بهدف تعزيز مهاراتهم وزيادة قدراتهم في مجالات متعددة مثل إدارة المزارع، ورعاية وتغذية الماشية، وتقنيات الحلب وتسويق المنتجات اللبنية.

** تعزيز البحث والتطوير: يمكن استثمار المزيد من الجهود والموارد في مجال البحث والتطوير المتعلق بصناعة الألبان. يمكن تطوير تقنيات جديدة لتحسين جودة الحليب والمنتجات اللبنية، وتطوير أنظمة زراعة الأعلاف المستدامة، واستخدام التكنولوجيا في إدارة المزارع والإنتاج.

** تعزيز التسويق والترويج: يمكن توفير الدعم لتسويق وترويج منتجات الألبان المحلية. من خلال تنظيم معارض تجارية للمنتجات اللبنية، وتقديم الدعم للشركات المنتجة للألبان لتحسين التعبئة والتغليف والتسويق.

** تعزيز القوانين والتشريعات: يمكن للحكومة والمؤسسات ذات الصلة وضع سياسات وقوانين تدعم قطاع الألبان وتحمي حقوق المزارعين والمنتجين. كما يمكن توفير التشريعات الضرورية لضمان جودة المنتجات اللبنية، وتوفير الرقابة الصحية والتفتيش على المزارع والمصانع المتعلقة بصناعة الألبان.

** تعزيز التعاون والتكامل: يمكن تشجيع التعاون بين الجهات المختلفة المعنية بصناعة الألبانمثل المزارعين والمصانع والموزعين والمؤسسات البحثية والحكومة. كما يمكن إنشاء تحالفات وجمعيات للتعاون في مجالات مثل توفير الموارد والإمدادات، وتبادل المعلومات والخبرات، والدفاع عن مصالح صناعة الألبان.

تعتبر هذه بعض الطرق التي يمكن استخدامها لدعم قطاع اللبن وتعزيزه. حيث يمكن أن تختلف الاستراتيجيات المناسبة حسب البلد والظروف المحلية.