نداء عاجل من الحكومة للمواطنين بشأن هذا الأمر.. فيديو

أكد المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا توجد أزمة غذاء في مصر.

وأضاف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لا توجد أزمة في المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية".

وأشار المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "المخزون الاستراتيجي مستقر في كل السلع ويتراوح بين 3 أشهر إلى 6 أشهر".

ودعا المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين بالابتعاد عن أي شائعات أو أحاديث مغرضة هدفها إثارة البلبلة والفتن بلا أي داعي.

وأكد: "لا يوجد لدينا في السلع الغذائية ولا يوجد سبب للشراء بكميات كبيرة والتخزين من قبل المواطنين"، مضيفا: "لدينا مبادرة لخفض السلع الغذائية وتثبيت الأسعار في الوقت الحالي".

