عيسي يستهل لقاءته الرسمية بلندن بلقاء وزير الإعلام والسياحة والصناعات الإبداعية البريطاني

في إطار اللقاءات الرسمية التي يعقدها أحمد عيسى وزير السياحة والآثار خلال زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن، التقى، الوزير، اليوم، مع Sir John Whittingdale وزير الإعلام والسياحة والصناعات الإبداعية البريطاني، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة المتحدة في مجال السياحة وآليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من المملكة المتحدة.

وقد شارك في حضور اللقاء السفير شريف كامل سفير مصر في لندن، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير.

وقد استعرض السيد أحمد عيسى، خلال اللقاء، معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق البريطاني، مؤكداً على أهمية هذا السوق بالنسبة للمقصد السياحي المصري حيث يعد أحد أهم الأسواق السياحية المصدرة للحركة لمصر والتي تضعها الوزارة ضمن الأسواق السياحية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

وأشار الوزير إلى الجهود والتنسيق المشترك بين الجانبين المصري والبريطاني من خلال السفارة البريطانية في مصر في شتى المجالات.

كما تحدث السيد أحمد عيسى عن جهود الوزارة لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري، بجانب حرصها على الارتقاء بكفاءة ومهارات العنصر البشري بصناعة السياحة في مصر بما يساهم في تحسين التجربة السياحية في مصر وهي أحد محاور الاستراتيطية الوطنية لتنمية السياحة بها.

واستعرض أيضاً أبرز المستجدات والإجراءات التي تم اتخاذها للارتقاء بالتجربة السياحية في عدد من أهم المزارات السياحية والأثرية مثل منطقة هضبة أهرامات الجيزة.

وأشار الوزير أيضاً إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتشجيع وتنمية الاستثمارات السياحية ولاسيما في مجال الغرف الفندقية من خلال إطلاق مجموعة حزم من حوافز الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أعرب وزير الإعلام والسياحة والصناعات الإبداعية البريطاني عن استعداد الجانب البريطاني لتقديم كافة سبل الدعم والتعاون للجانب المصري، مؤكداً على استعدادهم أيضاً للتعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات التي يقترحها الجانب المصري لتعزيز جهود الوزارة في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة وتحسين التجربة السياحية بمصر.

جدير بالذكر أن السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قام اليوم ، عقب افتتاحه للجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM2023)، بالمشاركة في القمة الوزارية التى نظمتها منظمة السياحة العالمية UNWTO بالتعاون مع المجلس العالمي للسياحة والسفر(WTTC) وبورصة لندن الدولية للسياحة (WTM)، وذلك تحت عنوان تطوير صناعة السياحة من خلال الشباب والتعليم Transforming Tourism through Youth and Education.



كما قام، بعقد مؤتمر صحفي حضره العديد من ممثلي كبرى وسائل الإعلام البريطانية والدولية من صحف ووكالات أنباء وقنوات تليفزيونية.

