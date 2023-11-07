عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق مصطفى: أطالب الزمالك بمنح الفرصة لمعتمد جمال وأحترم تعاقدي مع البنك الأهلي

صدى البلد

قال طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى إنه عندما تولى تدريب الفريق وجد اللاعبين فة حالة نفسية سيئة مؤكداً أنه عمل على معالجة هذه النقطة حتى يستطيع إخراج أفضل ما يملكه اللاعبين.

أوضح مصطفى أنه يشكر اللاعبين على المستوى الجيد الذى قدموه أمام المصرى البورسعيدى وتحقيق أول فوز مؤكداً أنه يتلقى دعم غير عادى من إدارة البنك الأهلى لافتاً إلى أن هذه الأمور ستساعده على النجاح.

كشف طارق مصطفى أنه يتمنى قيادة منتخب مصر فى الفترة المقبلة لافتاَ إلى أن هذه المنصب شرف له موضحاً أن يجتهد ويقدم ما عليه حتى يحقق طموحاته.

أوضح طارق مصطفى أن نادى الزمالك شرف له وبيته لكنه يحترم وجوده فى البنك الأهلى موجهاً الشكر لجمهور القلعة البيضاء فى الفترة الماضية على دعمه.

أكد مصطفى أن نادى الزمالك دائما يتجه للتعاقد مع المدربين الأجانب الذين لم يقدموا أى نجاحات معه،موضحاً أن يتمنى منح الفرصة لمعتمد جمال فى منصب الرجل الأول خاصة أنه يستحق ذلك.

إدارة البنك الأهلي البنك الاهلي المصري البورسعيدي القلعة البيضاء طارق مصطفي قيادة منتخب مصر فريق البنك الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

لماذا أمر رسول الله بإغلاق باب الحمام عند النوم وخاصة في الليل؟

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

أسعار سجائر كليوباترا وبوكس.. مفاجأة بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة

أنت في الأهلي وأنا درجة "تانية"| أسوأ 8 أسابيع في حياة موديست.. وقرار عاجل من "الأحمر"

ترشيحاتنا

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 10165 والجرحى إلى 27 ألفا

التونسي خليل الجندوبي يفوز بالذهبيّة الثانية في البطولة الإفريقية للتايكواندو

استشهاد وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

مجلس الأمن الدولي يفشل في اعتماد مشروع قرار لوقف القتال في غزة

بالقانون| السجن المشدد عقوبة استخدام القوة ضد أعضاء الأجهزة الإدارية للفرق الرياضية

حكم الثناء على الميت أثناء الدفن.. دار الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأساة تضرب هوليوود.. وفاة ممثل شهير و3 من أبنائه في حادث أليم

كيف تنسين شخصا نال إعجابك بشدة وتحلمين به زوجا؟

بعد المذيعة المصرية.. عضة كلب تحظر وجود سلالة كاملة في بريطانيا

يكرهها الرجال.. 10 صفات تدمر الأنوثة

فيديو

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ