باحثون: قياس ضغط الدم أثناء وقوف المريض يعطي قراءة أكثر دقة

أفاد باحثون في المركز الطبي التابع لجامعة "تكساس" الأمريكية، بأن قياس ضغط الدم أثناء وقوف المرضى، بدلا من الجلوس؛ قد يحسن دقة القراءات، ويمكن أن تؤدي النتائج المتوصل إليها، إلى تحسينات كبيرة في الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم لدى البالغين من الأصحاء.

وقال الدكتور وانبين فونجباتاناسين، أستاذ الطب الباطني، ومدير قسم أمراض القلب في جامعة "تكساس"، إنه "يتم إجراء فحص ضغط الدم في الغالب عندما يجلس المرضى في عيادة الطبيب"، ومع ذلك، فإن حساسيته وموثوقيته محدودة لأنه لا يعكس ضغط الدم في المواقف الحياتية الحقيقية حيث نقف أو نسير في كثير من الأحيان.

وأضاف: "تظهر دراستنا أن قياس ضغط الدم في وضع الوقوف قد يوفر طريقة أكثر دقة لتحديد ما إذا كان شخص ما يعاني من ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي يتطلب تقييم جهاز قياس ضغط الدم المتنقل على مدار 24 ساعة أو المراقبة المنزلية".