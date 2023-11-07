الإمارات وأمريكا تبحثان تعزيز الاستجابة العاجلة للأوضاع الإنسانية في غزة

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هاتفيا، مع نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كامالا هاريس، الجهود المبذولة لتعزيز الاستجابة العاجلة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتكثيف المساعدات الإغاثية للمدنيين المتضررين، وذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري الذي يشهده القطاع.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أولوية العمل على وقف تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين في غزة وحماية أرواحهم وفق القانون الإنساني الدولي بجانب إيصال مزيد من المساعدات الإغاثية، وتوفير ممرات آمنة لتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بدورها في هذا الشأن.

كما تطرق الجانبان إلى ضرورة الدفع باتجاه مسار واضح لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام الذي يضمن الحفاظ على استقرار المنطقة، ويجنبها اتساع دائرة العنف ومزيدا من الأزمات.