أحد أبطال نصر أكتوبر: حصلنا على مدافع 130 مللي بمدى أكبر من الإسرائيلية بعد حرب 1967

قال اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم طلبة أحد أبطال حرب أكتوبر، إنّه في نهاية عام 1967 تمت إعادة تشكيل اللواء الذي كان يخدم فيه وكان ذلك بمدافع 130 مللي، وكانت مدافع قوية مداها 27.5 كم، مقارنة بـ18 كم وهو مدى أفضل المدافع الإسرائيلية آنذاك.

وأضاف "طلبة"، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "من تولى قيادة اللواء الذي كنت أخدم فيه؛ هو المشير أبو غزالة، ومعه اللواء منير شاش رحمهما الله، بالإضافة إلى قادة من المدفعية كانوا يعيدون تشكيل وتأهيل وتدريب اللواءات العائدة من الحرب".

وأكد: "لم أشعر بالرغبة في الانتقام، ولكنني كنت أريد أن نحصل على حقنا، فتمت إعادة تشكيلنا وتدريبنا، وفي مطلع عام 1968 ذهبنا إلى السويس، وكأن الجانب الإسرائيلي أحس بأن هناك مدفعية قوية دخلت مصر، وبعد أن كان ينفذ ضربات كل يوم امتنع عن ذلك".