تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

عرض برنامج صباح الخير يا مصر، المذع على القناة الأولى تقرير فيديو يوضح درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، وجاء أن درجات الحرارة اليوم مرتفعة.

وقال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم حار ولذلك على المواطنين توخي الحذر، ومتابعة النشرات الجوية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

العاصمة الإدارية 38 24

6 أكتوبر 38 23

بنها 37 24

دمنهور 35 24

وادي النطرون 38 23

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 36 24

الزقازيق 37 24

شبين الكوم 36 24

طنطا 36 24

دمياط 33 23

بورسعيد 34 25

الإسماعيلية 40 23

السويس 39 23

العريش 34 21

رفح 34 21

رأس سدر 37 23

نخل 38 15

كاترين 32 16

الطور 36 25

طابا 36 22

شرم الشيخ 38 29

الإسكندرية 31 22

العلمين 31 21

مطروح 29 22

السلوم 32 23

سيوة 39 22

رأس غارب 37 27

الغردقة 37 27

سفاجا 37 27

مرسى علم 36 26

شلاتين 40 27

حلايب 36 28

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 37 28

الفيوم 38 23

بني سويف 38 24

المنيا 39 24

أسيوط 39 24

سوهاج 39 25

قنا 42 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 27

الوادي الجديد 42 21

أبوسمبل 41 23