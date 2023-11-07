أكره التنظير والمزايدة.. شريف إكرامي يعلق على فيديو بيومي فؤاد

شارك شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: “‏كل شخص عام او مشهور له الحرية في اتخاذ موقفه تجاه ما يحدث في غزة.. ‏موقفك المبني علي منظومة قيَّمك و علي قواعدك الاخلاقيه”.

وتابع: "علي أولوياتك وقناعاتك..‏موقفك من حقك..لكن مش من حقك تتحكم في رد فعل الناس..قبولهم او رفضهم..احترامهم او احتقارهم ..مدحهم لك او اشمئزازهم منك.. اكره التنظير والمزايدة..لكن اكره اكثر التسول والتبرير و الشعارات الفارغه.. ‏فارجوك لا تتحدث بالنيابة عن زملائك ولا عن مجالك و لا تتكلم باسم بلدك.. ‏فاختياراتك و قراراتك تخصك انت.. فرجاءً تحدث فقط بالنيابه عن نفسك”.