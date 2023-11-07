شبانة يكشف موقف كولر من استمرار اللاعب محمد هاني في الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، إن النادي الأهلي سيقوم بتجديد عقد محمد هاني، بعد تمسك مارسيل كولر المدير الفني بوجوده، واللاعب رحب بالاستمرار داخل القلعة الحمراء وعقد معه أمير توفيق مدير التعاقدات عدة جلسات للاتفاق حول تجديد العقد لمدة 3 سنوات، وسيتم الإعلان عن التجديد خلال الأيام المقبلة.



وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي سيجدد عقد عمرو السولية أيضًا بتوصية من كولر رغم تعرض اللاعب لإصابة مؤخرًا".



وأضاف: "خالد بيبو اجتمع مع اللاعبين وحذرهم من الخروج عن النص، وأنه سيتعامل بحزم شديد، والعقوبات ستصل إلى الحد الأقصىفي اللائحة حال عدم الالتزام، لأن الجمهور ينتظر عودة الفريق لمنصات التتويج خلال الفترة المقبلة".

يواجه النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا غدًا الأربعاء في الرابعة مساء على إستاد المقاولون في مباراة مؤجلة من الجولة الثانيةلبطولة الدوري المصري.