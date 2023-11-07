عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة يكشف موقف كولر من استمرار اللاعب محمد هاني في الأهلي

محمد هاني
محمد هاني

أكد الإعلامي محمد شبانة، إن النادي الأهلي سيقوم بتجديد عقد محمد هاني، بعد تمسك مارسيل كولر المدير الفني بوجوده، واللاعب رحب بالاستمرار داخل القلعة الحمراء وعقد معه أمير توفيق مدير التعاقدات عدة جلسات للاتفاق حول تجديد العقد لمدة 3 سنوات، وسيتم الإعلان عن التجديد خلال الأيام المقبلة.


 وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي سيجدد عقد عمرو السولية أيضًا بتوصية من كولر رغم تعرض اللاعب لإصابة مؤخرًا".


 وأضاف: "خالد بيبو اجتمع مع اللاعبين وحذرهم من الخروج عن النص، وأنه سيتعامل بحزم شديد، والعقوبات ستصل إلى الحد الأقصىفي اللائحة حال عدم الالتزام، لأن الجمهور ينتظر عودة الفريق لمنصات التتويج خلال الفترة المقبلة".

يواجه النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا غدًا الأربعاء في الرابعة مساء على إستاد المقاولون في مباراة مؤجلة من الجولة الثانيةلبطولة الدوري المصري.

الأعب محمد هاني الإعلامي محمد شبانة ارسيل كولر الدوري المصري القلعة الحمراء المقاولون برنامجه بوكس تو بوكس سيراميكا كليوباترا عمرو السولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

«العبلة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

لماذا أمر رسول الله بإغلاق باب الحمام عند النوم وخاصة في الليل؟

عودة أزارو.. الأهلي يجهز لصفقات سوبر في يناير 2024| تفاصيل

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

أسعار سجائر كليوباترا وبوكس.. مفاجأة بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة

ترشيحاتنا

بسبب غزة.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بمنطقة الشرق الأوسط

حكم نهائي.. حالات حرمان الابن من معاش الأب المتوفى

بـ 31 جنيها.. مفاجأة جديدة بشأن أسعار السجائر تعلنها الشرقية للدخان

هذه هي قيمة الدولار.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023.. وهذه قيمة عيار 21

القاهرة 30.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

مأساة تضرب هوليوود.. وفاة ممثل شهير و3 من أبنائه في حادث أليم

كيف تنسين شخصا نال إعجابك بشدة وتحلمين به زوجا؟

فيديو

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ