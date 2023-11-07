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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة شتوية.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار| شاهد

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

خطفت الإعلامية ياسمين الخطيب أنظار متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها، من أحدث إطلالة.

وبدت ياسمين الخطيب بإطلالة ناعمة، مرتدية جاكت فرو باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها الساحرة، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها.

بدأت ياسمين العمل الإعلامي بأحد برامج قناة "روتانا مصرية" من خلال عرضها فقرة ثقافية تتحدث عن أهم الكتب والجوائز الأدبية التي حصلت عليها، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف في تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق الذي يحمل اسم "من الآخر"، وكانت الحلقة مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية، وقدّمت أيضًا برنامجا إذاعيا بعنوان "كيميت تحت الاحتلال".


كُتب ياسمين الخطيب

شاركت  في أعمال كتابية، حيث أصدرت ياسمين العديد من الكتب، وكان أولها كتاب يحمل اسم "التاريخ الدموي"، والذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتبت كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، وأكملت بكتاب «كنت في رابعة» الذي روت به تفاصيل مغامرتها وهي مُتخفية في النقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، ونهت بكتاب"ولاد المرة" الذي تضمّن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتصام رابعة العدوية الإعلامية ياسمين الخطيب الإعلامي تامر أمين جاكت فرو ياسمين الخطيب

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