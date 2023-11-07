قائد سلاح الجو الألماني يصل تل أبيب ويتبرع بالدم لجنود الاحتلال.. شاهد

أفادت شبكة قدس الاخبارية أن قائد سلاح الجو الألماني وصل إلى "تل أبيب" حيث تبرع بالدم لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يشنون عدواناً على قطاع غزة أدى لاستشهاد آلاف المدنيين والأطفال.

جانب من عملية التبرع بالدم

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن العدوان الإسرائيلي علي الأراضي الفلسطينية وبالاخص قطاع غزة أسفر حتي الان عن ارتقاء أكثر من 10 آلاف شهيد بعد مرور شهرا عليه.

وقال المكتب الإعلامي وفي بيان؛ أن 2%؜ من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا ضحايا مباشرين جراء هذا العدوان إما شهداء أو جرحى.

وأشار إلى أن مستشفيات قطاع غزة تستقبل بالمتوسط جريح في كل دقيقة منذ بداية العدوان و15 شهيد في كل ساعة.

وبيّن أن متوسط الشهداء من الأطفال بلغ 6 في كل ساعة، ومن الإناث 5 بالساعة الواحدة.

ولفت كذلك إلى أن 70%؜ من سكان قطاع غزة باتوا نازحين قسرا عن منازلهم بسبب القصف والغارات، مشددا علي قطاع غزة تم قصفه ب 30 ألف طن من المتفجرات، بمتوسط 82 طنا لكل كيلومتر مربع.

وذكر أن نصف مستشفيات قطاع غزة و62% من مراكز الرعاية الأولية توقفت وخرجت عن الخدمة فعليا.

ونوه بأن 50%؜ من الوحدات السكنية في قطاع غزة تضررت جراء القصف والغارات، وأن 10% من الوحدات السكنية بقطاع غزة هدمت كليا أو باتت غير صالحة للسكن.

وأوضح أن 33% من مدارس قطاع غزة تضررت جراء القصف ونحو 9% منها خرجت عن الخدمة، بالإضافة الي تضرر 14% من مساجد قطاع غزة، و5% منها هدمت بشكل كامل.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، ما أدى إلى استشهاد 10022 فلسطينيًا منهم 5104 أطفال و2641 سيدة، إضافة إلى 25408 جرحى