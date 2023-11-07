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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جديدة.. مي حلمي تستعرض جمالها في أحدث ظهور| شاهد

مي حلمي
مي حلمي

حرصت الإعلامية مى حلمي على مشاركة متابعيها صورة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي حلمي بإطلالة جذابة وهي ترتدي فستانا مشجرا باللون الأسود، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها واعتمدت مكياجا ناعما، ونالت إعجاب العديد من متابعيها.

من هي مي حلمي؟

مي حلمي، هي مذيعة مصرية اشتهرت بتقديم البرامج الرياضية، عن طريق ظهورها للمرة الأولى على شاشات التلفزيون، من خلال قناة “النهار رياضة”، وقدمت وقتها برنامجًا رياضيًا، ثم انتقلت إلى فضائية قناة “أون سبورت”.


 برنامج “الحكم" الرياضي للإعلامية مي حلمي

تقدم مي حلمي حاليًا برنامج “الحكم” على قناة “الحدث”، وهو برنامج رياضي يتحدث عن جميع الموضوعات الرياضية الشائعة والتى تحدث فى كل حين، وتستضيف كل حلقة نجما من نجوم الرياضة لمحاورته.

الأعلامية مي حلمي اون سبورت برنامج رياضي برنامج الحكم فستان مشجر نجوم الرياضة مي حلمي

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