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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى يثمن احتضان بورسعيد لمصابي غزة لعلاجهم

صدى البلد

أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وبجميع مؤسساتها وشعبها ووزارائها ومحافظيها وبشعبها العظيم تعطى أكبر اهتمام للقضية الفلسطينية وتبذل جهوداً جبارة للوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين والعمل على تخفيف المعاناة لدى الأشقاء الفلسطينيين.


وقال " المير " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على زيارة عدد من المصابين القادمين من مدينة غزة الفلسطينية خلال تلقيهم العلاج والرعاية الطبية بمستشفى الرمد التخصصي التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية وذلك بمجرد أن وصولهم لمحافظة بور سعيد الباسلة مثمناً حرص محافظ بورسعيد على الاطمئنان علي صحة مصابي غزة وتقديم الخدمة الطبية و الصحية لهم على أعلى مستوى وتوجيهه لجميع الأطقم الطبية بمستشفى الرمد بتوفير كامل الدعم الصحي للجرحي والمرضى من أشقائنا الفلسطنيين لحين تماثلهم الشفاء.


كما أشاد المهندس حسن المير تأكيد محافظ بور سعيد للأشقاء الفلسطينيين من المصابين أنه سوف يتابع باستمرار تطورات الحالة الصحية لهم حتى يتماثلوا للشفاء مؤكداً لهم بأنه سيتم تقديم ما يلزمهم من خدمات وعمل الفحوصات والاشعات والتدخلات الجراحية اللازمة للحالات، بالشكل الذي يضمن سرعة الشفاء لهم جميعاً ومتوجهاً بالدعاء الى الله أن ينصر الشعب الفلسطينى الشقيق ضد العدوان الاسرائيلى الغاشم.


ووجه المهندس حسن المير التحية والتقدير للواء عادل الغضبان على ما حققه من نجاحات مبهرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتطوير وتنظيم المنظومة الصحية على مستوى محافظة بور سعيد مشيراً الى أن نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل ببور سعيد لم تأت من فراغ وإنما جاءت من خلال متابعة حقيقية وجولات مكثفة ومفاجئة قام بها اللواء عادل الغضبان لجميع المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى محافظة بور سعيد.


وطالب المهندس حسن المير من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية الاستفادة من التجربة الرائدة والناجحة لتطبيق منظومة التأمين الصحى بمحافظة بور سعيد مؤكداً أنها تجربة يجب أن تحظى بأكبر اهتمام من الحكومة لتعميمها على مختلف المحافظات لأنها مكنت اهالينا من البسطاء والفقراء فى التمتع بالرعاية الصحية الشاملة بالمجان ودون تحميلهم أى أعباء مالية.

المهندس حسن المير مجلس النواب السيسي بورسعيد

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