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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الاتصالات: البريد المصري يحظى بسمعة طيبة وسيظل في الصدارة

ممر شرفى لاستقبال
ممر شرفى لاستقبال الوزير

استقبل طلاب وأطفال قرية ترسا مركز طوخ بمحافظة القليوبية، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بممر شرفي حاملين أعلام مصر وفلسطين وسط حضور جماهيري. 

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلس النواب، والمهندس رأفت هندى، والدكتورة غادة لبيب، نائبا الوزير، والدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد المصرى، ومحمد نصر، رئيس المصرية للاتصالات، مكتب بريد ترسا الجديد، والذى تم إنشاؤه مؤخرا على مساحة 130 مترا الفئة الأولى بتكلفة 8 ملايين جنيه، ويقدم خدمات الشهر العقارى والسجل المدنى والخدمات البريدية بجميع أنواعها من إيداع وسحب وصرف معاشات، كما تم تزويد المكتب الجديد أيضا بماكينات "A T M" لصرف المعاشات.

وقال الوزير خلال الزيارة إن البريد المصري يحظى بسمعة وثقة طيبة وسيظل في الصدارة، متمنيا للعاملين في المنظومة دوام التوفيق والتقدم.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عدد القرى التي يتم العمل بها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى شبين القناطر بمحافظة القليوبية يبلغ 36 قرية، لمدها بالخطوط الأرضية والألياف الضوئية وخطوط الإنترنت، حيث تم الانتهاء من 19 قرية من بين تلك القرية بنسبة 100%.

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