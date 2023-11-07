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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضمن رؤية مصر 2030.. توطين صناعة الوحدات المتحركة لقطارات السكة الحديد والمترو

لقاء اليوم
لقاء اليوم

أكد المهندس أحمد المفتى، المدير العام لشركة نيرك، أن الشراكة مع الدولة تساعد على توطين الصناعة، قائلا: نعمل على توطين صناعة الوحدات المتحركة لقطارات السكة الحديد والمترو، وتجميع كامل للعربات، ونعمل على توسيع هذه الصناعة، كذلك نعمل على إعادة تأهيل العربات المستخدمة حاليا.

 

وأضاف أن خططنا تخدم رؤية مصر 2030 وتنمية القطاع الخدمى للسكة الحديد وتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلى فى الصناعة مما يخفض الاعتماد على العملة الأجنبية، وتطوير وتمديد سلاسل الإمداد.

 

وبدوره أكد رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن دور الجهاز هو إتاحة خدمات بشكل كفء وعادل للمشروعات الصناعية والزراعية والتجارية، مشيرا إلى أن الجهاز يقدم خدمات مالية وغير مالية، ونعمل على توفير فرص استثمارية بمنطقة شرق بور سعيد وفقا لبروتوكول مع شركة شرق بورسعيد، ومن بينها صناعات السكة الحديد ومعظم استثماراتها يعتمد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنمية جزء من سيناء، بالإضافة إلى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


وأضاف أن الجهاز يبحث الاحتياجات التى تحتاجها شركة شرق بور سعيد لتسويق الخدمات بالمنطقة الصناعية، لتنمية الصناعات القائمة او الجديدة.

 

جاء ذلك خلال حلقة نقاش بعنوان، فرص الاستثمار في قطاع النقل، خلال فاعليات اليوم الثالث لمعرض النقل الذكي، بحضور كيم يونغ هيون - سفير كوريا الجنوبية، ومي حلمي – المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، وباسل رحمي – الرئيس التنفيذي لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وخالد حمزة – مدير مكتب مصر، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجونهي تشونج - العضو المنتدب لشركة هيونداي روتيم مصر، وأحمد المفتي – المدير التنفيذي لشركة NERIC، وسامح جيد – مدير التخطيط والبحوث بشركة تنمية شرق بورسعيد.

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