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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل الصين ووفد مقاطعة شاندونج لتعزيز التعاون الثنائي

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يستقبل وفد صيني

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمكتبه اليوم، يانج يي قنصل عام دولة الصين بالإسكندرية، وجين هوى القنصل الثاني للصين، برفقتهم وفد رفيع المستوى من مقاطعة شاندونج الصينية، وذلك للتأكيد على الحرص المتبادل على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

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‎في بداية اللقاء؛ رحب المحافظ بالوفد بمدينة الإسكندرية، العاصمة الاقتصادية والصناعية لمصر، عروس البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أن مصر تربطها بالصين علاقات طيبة وقوية وقديمة، وثمن التطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين الجانبين.

 

‎ومن جانبه؛ أعرب قنصل عام الصين عن سعادته بوجوده في الإسكندرية وزيارته للمزارات الرئيسية بها والتي تؤكد على عراقة هذه المدينة، وعبر عن إعجابه بتاريخ مصر الطويل، مؤكدًا على أهمية التعاون بين مقاطعة شاندونج ومدينة الإسكندرية وخاصة أن ميناء شاندونج هو خامس أكبر ميناء في العالم.

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