صحة الإسكندرية: تقديم خدمات طبية لـ1670 مريضا ضمن مبادرة حياة كريمة

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية بغداد بوحدة بغداد لطب الأسرة بمنطقة العامرية بالإسكندرية وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف، وإشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وإدارة الطب العلاجي وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة و السكان.



وقالت غادة ندا - في تصريح - إن القافلة ضمت ٩ تخصصات طبية بإجمالي ١٠ عيادات وشارك فيها ٥٩ عضوا من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.



وأضافت أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على ١٦٧٠ مريضا من أهالي المنطقة وصرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ١٣ حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.



من جانبها ، قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بصحة الإسكندرية إنه تم خلال القافلة إجراء ١٢٦ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و ١٠٣ تحاليل بمعمل الطفيليات و ١٠ أشعة سينية علاوة على فحص ٧٦ من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكري، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لعدد ٦٩٢ مواطنا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.