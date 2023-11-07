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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

هشام آمنة: تنسيق وتعاون كامل مع لجنة الإدارة المحلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية بمجلس النواب

عرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إنجازات لجنة متابعة أعمال لجنة الإدارة المحلية بالوزارة وذلك فى إطار العمل على تحقيق التنسيق والتكامل بين الوزارة ولجنة الإدارة المحلية صدر القرار الوزارى رقم 505 لسنة 2022 بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال اللجان النوعية بمجلسى النواب والشيوخ ، حضور الإجتماعات ومتابعة تنفيذ توصيات وقرارات اللجان ولجنة الإدارة المحلية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن لجنة الوزارة شاركت فى أعمال عدد (22) لجنة من إجمالى 25 لجنة فى مجلس النواب فى دور الإنعقاد الماضى بإجمالى عدد (1745) إجتماع. حيث كانت لجنة الإدارة المحلية أكثر اللجان نشاطاً، وتعد من أعلى اللجان فى مناقشة عدد طلبات الإحاطة ، حيث شاركت لجنة متابعة الاعمال الخاصة بالوزارة - لجنة الادارة المحلية فى حضور عدد 140 إجتماع منهم (130) إجتماع على مدار دور الإنعقاد السابق بالإضافة إلى عدد (5) إجتماعات منذ بدء دور الإنعقاد الحالى والمشاركة فى مناقشة عدد (339) طلب إحاطة فى لجنة الإدارة المحلية.
كما أوضح اللواء هشام آمنة أن اللجنة شاركت أيضاً فى عدد (2) لجنة فرعية فى لجنتكم الموقرة لمناقشة موضوع وحدات الحماية الاجتماعية ، وقامت لجنة الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتنسيق عمل لجنة الادارة المحلية أثناء الزيارات الميدانية التى قامت بها لجنة الإدارة المحلية لعدد (5) محافظات ، كما قامت لجنة الوزارة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة والمحافظات المعنية لتنفيذ التوصيات التى وردت ضمن تقارير اللجنة حول الزيارات الميدانية التى قامت بها لجنة الادارة المحلية للمحافظات ، كما شاركت لجنة الوزارة فى التنسيق مع القطاعات المختلفة والمحافظات لحضور إجتماعات اللجنة التى عقدتها لقياس الأثر التطبيقي لعدد (5) قوانين .

وطالب وزير التنمية المحلية في بداية حديثه بنقل تحياته وتقديره الشخصى ومن جميع العاملين بوزارة التنمية المحلية والمحافظات إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والسادة الوكلاء ، كما وجه اللواء هشام آمنة كل التحية إلى لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى وجميع النواب ، لافتاً إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة واللجنة والمحافظات .

وأشاد وزير التنمية المحلبة بالدور المحوري والهام الذى تقوم به لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة للاهتمام بتوصيات لجنة الإدارة المحلية في ظل أهمية دورها على أرض الواقع في الشارع المصرى .
وقال الوزير أن الوزارة حققت العديد من التوصيات الخاصة باللجنة والتي تضم خبرات كبيرة برئاسة النائب أحمد السجينى التي تقوم بتحركات واعية في جميع ملفات العمل . 
وأضاف وزير التنمية المحلية أن لجنة الإدارة المحلية لديها رؤية متميزة ونحن معاً على الأرض نعمل من أجل المواطن لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .
وأشاد اللواء هشام آمنة بجهود السيد رئيس الجمهورية في متابعة الأوضاع في قطاع غزة وحماية مقدرات الدولة المصرية ، لافتاً إلى قيام الرئيس السيسى بالإشراف على تنفيذ مشروعات عظيمة في مختلف المجالات والقطاعات الخدمية وإحداث ثورة كبيرة في جميع الملفات لنشاهد جميعاً مصر جديدة على يد الرئيس السيسى .
ووجه اللواء هشام آمنة كل التحية والتقدير للقيادة السياسية على جهودها المستمرة لخدمة المواطن ووضع مصر في المكانة الأفضل لها التي تستحقها ، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل بمتابعة حثيثة من رئيس مجلس الوزراء ، مقدماً الشكر لجميع العاملين بالوزراة على جهودهم المخلصة .
وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة مستمرة في انتقاء العناصر الجيدة لأداء المهام المكلفين بها وخدمة المواطنين ومواجهة الفساد والتقصير بكل قوة وحزم .

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وزير التنمية المحلية التنمية المحلية لجنة الادارة المحلية مجلس النواب

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