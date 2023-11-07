سكرتير عام البحر الأحمر يشهد ختام دورة التخطيط الاستراتيجي بالديوان العام

اختتم اليوم كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر دورة التخطيط الاستراتيجي بقاعة التدريب بالديوان العام والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام حاضر خلالها الدكتور ياسر خليل مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بالبحر الأحمر وعضو مجلس القومي للمرأة.

أأكد سليمان أهمية التخطيط الاستراتيجي ليس في أماكن العمل فقط ولكن مختلف مناحي الحياة فإن الفكر المبني على التعلم يستشرف المستقبل ويحدد الآليات المناسبة لمواجهة أي تحد أو مخاطر مستقبلية.

من جانبه شكر دكتور ياسر خليل قيادات ديوان عام المحافظة لتوفير تلك الدورات التدريبية لثقل مهارات العاملين وخلق شبكة كوادر قيادية جديدة للتواصل الفعال بين المتدربين وقيادتهم وذلك من خلال الممارسات العلمية وإضافة مهارات وخبرات جديدة لاستخدامها في انجاز أعمالهم بالطريقة العلمية والعملية السليمة.

نهاية اللقاء سلم سليمان شهادات الاجتياز للمتدربين شاكرا دور إدارة التدريب بديوان عام المحافظة برئاسة الدكتورة رشا خميس على الجهد المبذول لإنجاح البرنامج التدريبي السنوى.