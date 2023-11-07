محلل سياسي: موقف أمريكا بشأن تصرفات إسرائيل بدأ يتغير

أكد الدكتور ماك شرقاوي، محلل سياسي متخصص في الشأن الأمريكي، إنه يوجد تغير واضح في لغة الحوار والدبلوماسية الأمريكية، إذ أن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكية للكيان الإسرائيلي والمنطقة، أكد أن الدعم بدأ يتآكل ويصل إلى نقطة التحول، والمقصود هنا الدعم الدولي من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا.

محلل سياسي يتحدث عن موقف أمريكا من إسرائيل

وأضاف "شرقاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الأمريكي أيضا في تصريحاته بدأ أن يكون هناك حدة في الحوار، وضرورة وقف استهداف المدنيين، والتوافق مع القوانين الدولية وقوانين الحرب، لأن ما يحدث في غزة أمر غير عادي، أكثر من 10 آلاف شهيد، و25 ألف مصاب أمر لا يُستهان به على الإطلاق.

وتابع المحلل السياسي، أن بعض المتظاهرين الأمريكيين بدأوا صبغ أيديهم باللون الأحمر كإشارة أن أمريكا لوثت يديها بالدماء فيما يحدث في قطاع غزة، "كل يوم تزداد حدة الاعتراضات في أمريكا، والمظاهرات حاشدة، وأول مرة يصلوا للبيت الأبيض بل لطخوه باللون الأحمر، وكل ذلك يصل لجو بايدن".

واستكمل، أن القنابل التي استخدمت في جباليا وحجم الدمار الذي سببته تلك القنبلة جعلت هناك هجوم حاد، ومسؤولين الضرائب رفضوا استخدام المال الأمريكي في هذه العمليات الخاصة بالإبادة والتطهير العرقي.