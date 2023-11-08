قصة أجمل لقطة فازت بجائزة مصور الحياة البرية 2023

فاز العالم الإسباني في علم الأحياء، خافيير أزنار غونزاليس، بجائزة مصور الحياة البرية الأوروبية لعام 2023، بفضل صورته المذهلة التي تُظهر حشرة البق وهي تحمي بيضها ويرقاتها حديثة الفقس.

تم التقاط الصورة في حديقة "ياسوني" الوطنية في الإكوادور، وهي منطقة غابات كثيفة وتُعتبر أكبر منطقة محمية في البلاد.

ظهرت الصورة بتفصيل مدهش، حيث يظهر الأنثى لحشرة البق وهي تحمي بيضها ويرقاتها. تُعرف هذه الحشرة بالاسم العلمي "antiteuchus tripterus"، وهي تعيش في أمريكا الجنوبية والوسطى، وتعتبر جنوب البرازيل موطنها الأكثر شيوعًا.

ويعد حماية الأم لبيضها ويرقاتها أمرًا بالغ الأهمية لضمان بقاء نسلها في وجود مجموعة واسعة من الحيوانات المفترسة في المنطقة.

تلعب الحشرات دورًا حيويًا في النظام البيئي، وتساهم في تعليمنا العديد من الدروس الحياتية. إذ تشير الأبحاث الحديثة إلى أن معدل انقراض الأنواع في مجموعة الحشرات أعلى بثماني مرات من معدل انقراض الأنواع في المجموعات الأخرى مثل الثدييات والطيور والزواحف.

وعلى صعيد آخر، تُعزز المسابقات والجوائز مثل جائزة مصور الحياة البرية الأوروبية الوعي بأهمية الحشرات وتعزز حمايتها. وتسلط الضوء على جمال وتعقيد الكائنات الحية في العالم الطبيعي.