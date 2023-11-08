بعد مناصرتها غزة.. النواب الأمريكي يقترب من التصويت على إدانة رشيدة طليب

يقترب مجلس النواب الأمريكي من إجراء تصويت حاسم حول ما إذا كان سيتم معاقبة النائبة الديمقراطية رشيدة طليب من ميشيجان ــ التي تعد الأمريكية الفلسطينية الوحيدة في الكونجرس ــ بسبب خطابها حول عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، من المرجح أن تُعتمد نتيجة التصويت على ما إذا كان الديمقراطيون سيتحدون مع حفنة من زملائهم في الحزب الجمهوري في الدفاع عن طليب، التي كانت منذ فترة طويلة هدفًا للانتقادات بسبب آرائها بشأن الصراع المستمر منذ عقود في الشرق الأوسط.

ووصلت هذه الانتقادات إلى مستويات جديدة بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، حيث تعرضت طليب، التي لديها عائلة في الضفة الغربية، لهجوم شديد بعد عدم إدانتها حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” على الفور بعد الهجوم.

ووقف الديمقراطيون إلى جانب طليب وساعدوا في هزيمة قرار التوبيخ الأولي ضدها الأسبوع الماضي.

ولكن منذ ذلك الحين، أصبح العديد من زملائها، بما في ذلك أعضاء يهود بارزون، أكثر تضاربًا بشأن خطابها حول الحرب في غزة، خاصة بسبب الشعار الذي استخدمته بشكل متكرر والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يدعو إلى القضاء على إسرائيل.

وقال النائب براد شنايدر من إلينوي، الديمقراطي الوحيد الذي صوت مع الجمهوريين لدعم قرار التوبيخ واللوم، إنه يعتقد أنه من المهم مناقشة شعار “من النهر إلى البحر”.

وأضاف: "أنها ليست سوى دعوة إلى تدمير إسرائيل وقتل اليهود"، لافتًا “سأدافع دائمًا عن الحق في حرية التعبير. من حق طليب أن تقول ما تريد.. لكن الأمر لا يمكن أن يبقى دون إجابة”.