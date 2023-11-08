عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مناصرتها غزة.. النواب الأمريكي يقترب من التصويت على إدانة رشيدة طليب

رشيدة طليب
رشيدة طليب

يقترب مجلس النواب الأمريكي من إجراء تصويت حاسم حول ما إذا كان سيتم معاقبة النائبة الديمقراطية رشيدة طليب من ميشيجان ــ التي تعد الأمريكية الفلسطينية الوحيدة في الكونجرس ــ بسبب خطابها حول عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، من المرجح أن تُعتمد نتيجة التصويت على ما إذا كان الديمقراطيون سيتحدون مع حفنة من زملائهم في الحزب الجمهوري في الدفاع عن طليب، التي كانت منذ فترة طويلة هدفًا للانتقادات بسبب آرائها بشأن الصراع المستمر منذ عقود في الشرق الأوسط.

ووصلت هذه الانتقادات إلى مستويات جديدة بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، حيث تعرضت طليب، التي لديها عائلة في الضفة الغربية، لهجوم شديد بعد عدم إدانتها حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” على الفور بعد الهجوم.

ووقف الديمقراطيون إلى جانب طليب وساعدوا في هزيمة قرار التوبيخ الأولي ضدها الأسبوع الماضي. 

ولكن منذ ذلك الحين، أصبح العديد من زملائها، بما في ذلك أعضاء يهود بارزون، أكثر تضاربًا بشأن خطابها حول الحرب في غزة، خاصة بسبب الشعار الذي استخدمته بشكل متكرر والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يدعو إلى القضاء على إسرائيل.

وقال النائب براد شنايدر من إلينوي، الديمقراطي الوحيد الذي صوت مع الجمهوريين لدعم قرار التوبيخ واللوم، إنه يعتقد أنه من المهم مناقشة شعار “من النهر إلى البحر”.

وأضاف: "أنها ليست سوى دعوة إلى تدمير إسرائيل وقتل اليهود"، لافتًا “سأدافع دائمًا عن الحق في حرية التعبير. من حق طليب أن تقول ما تريد.. لكن الأمر لا يمكن أن يبقى دون إجابة”.

مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب ميشيجان الكونجرس الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

الموضوع انتهى.. فتوح يصدم جماهير الزمالك وينهي اتفاقه مع هذا النادي

120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

ترشيحاتنا

إصابة فلسطيني بالرصاص.. الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت شمال رام الله

بعد مناصرتها غزة.. النواب الأمريكي يقترب من التصويت على إدانة رشيدة طليب

طيران الاحتلال يجدد قصفه لمخيم النصيرات ومحيط مستشفى الإندونيسي

ما هي أفضل سورة لمنع الحسد؟ دار الإفتاء تكشف عنها

محمد هاني: أشبه فودين قليلًا في لعبي.. وأسعى لمواصلة التألق

كشف أثري يثير الدهشة..سر وجود رأس بقرة في مقبرة توت عنخ آمون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل سماقية غزاوية

نشكو إلى الله.. مقطع فيديو يثير الجدل لمدير مستشفى الإندونيسي

بملابس محتشمة.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

تعرف على فوائد زيت التين الشوكى

فيديو

مقطع فيديو لمظاهرات حاشدة في هولندا اعتراضا على أحداث غزة.. شاهد

أدهم نابلسي يناشد الفنانين: توبوا إلى الله واتركوا المعاصي .. فيديو

حقيقة تورط محمد صبحي في هزيمة الزمالك مع شركة مراهنات

ارتق بنفسك من المستنقع.. رد فعل زوجة بيومي فؤاد تجاه منتقدي زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ