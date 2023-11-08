طيران الاحتلال يجدد قصفه لمخيم النصيرات ومحيط مستشفى الإندونيسي

جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، قصفه على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال استهدف منزلًا في مخيم النصيرات وسط غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

وأضافت المصادر أن هناك عدد من المواطنين لا زالوا تحت أنقاض المنزل المدمر.

وقصفت طائرات الاحتلال أحد أبراج مدينة الشيخ زايد بالقرب من المستشفى الإندونيسي شمال مدينة غزة.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة أريحا، وحاصرت منزلًا في مخيم عقبة جبر.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا، وحاصرت منزلا في مخيم عقبة جبر جنوبها، وطالبت من بداخله تسليم نفسه عبر مكبرات الصوت.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية تل، جنوب نابلس، واعتقلت منها والدة أسير وزوجته.

وإثر الاقتحام اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وذكر التليفزيون الفلسطيني، أن قصفًا إسرائيليًا استهدف منزلًا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.