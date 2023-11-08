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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هتجددي شبابك.. وصفات منزلية للتخلص من تجاعيد الجبهة

تجاعيد الجبهة
تجاعيد الجبهة

تحلم كل سيدة ببشرة أكثر شباب خالية من التجاعيد، لذلك نقدم بعض الوصفات المنزلية التي يمكنك استخدامها للتخلص من تجاعيد الجبهة وتحسين مظهرها وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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وصفات منزلية للتخلص من تجاعيد الجبهة 

قناع الزبادي والعسل:

امزج ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي مع ملعقة صغيرة من العسل.
ضع القناع على وجهك واتركه لمدة 15-20 دقيقة.
اغسل وجهك بالماء الفاتر.
كرّر هذا القناع مرتين في الأسبوع. يحتوي الزبادي على حمض اللبنيك والبروبيوتيك، وهما مكونات تساعد في ترطيب البشرة وتحفيز تجديد الخلايا.
قناع البياض البيض:

افصل بياض بيضة واحدة في وعاء.
استخدم فرشاة أو أصابعك لتطبيق البياض على جبينك.
اتركه ليجف تمامًا لمدة 15-20 دقيقة.
اغسل وجهك بالماء الفاتر.
قومي بهذا القناع مرة أو مرتين في الأسبوع. يحتوي البياض البيض على بروتينات تساهم في شد الجلد وتقليل ظهور التجاعيد.
ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون:

اهرس نصف حبة أفوكادو ناضجة واخلطها مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.
ضع الماسك على جبينك واتركه لمدة 20-30 دقيقة.
اغسل وجهك بالماء الفاتر.
استخدم هذا الماسك مرة أو مرتين في الأسبوع. يحتوي الأفوكادو على الدهون الصحية وفيتامين E، وهما عناصر تساعد في تغذية الجلد وترطيبه وتقليل التجاعيد.
يجب أن تتذكري أن النتائج قد تختلف من شخص لآخر وأن الاستمرارية هي الأمر الأهم.

 يُنصح أيضًا بممارسة العناية الشاملة بالبشرة واتباع نمط حياة صحي بشكل عام للحفاظ على شباب بشرتك. إذا كنت تعاني من مشاكل جلدية خطيرة أو لديك أي قلق بشأن بشرتك، فمن الأفضل استشارة طبيب الجلدية المختص.

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