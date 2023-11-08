حبس عاطلين لسرقتهم تاجر مفروشات بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة تاجر مفروشات والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته دائرة مركز شرطة طوخ.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية أمن القليوبية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طوخ بسرقة أحد المواطنين والتعدي عليه بالضرب بكعب السلاح الناري، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ من تاجر مفروشات، مقيم بدائرة المركز، أنه حال سيره مترجلاً بإحدى الطرق بدائرة المركز قام شخصان باعتراض طريقه وتهديده بسلاحين ناريين فرد محلي، بندقية خرطوش، لسرقته وحال مقاومته لهما قاما بالتعدى عليه بالضرب بكعبى السلاحين وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم واستوليا منه على "هاتفه المحمول مبلغ مالى" ولاذا بالهرب .



وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة المركز.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن السلاحين المستخدمين وعدد من الطلقات، الهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليهما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.