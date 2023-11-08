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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة تطالب بموقف عربى موحد وحاسم لمواجهة جرائم إبادة الفلسطينيين

النائبة سميرة الجزار
النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب

أكدت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب خطورة التصريحات التى أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وأشار فيها إلى أن المساعدات التي يتم إدخالها لقطاع غزة لا تشمل الوقود وتحذيره من أنه من دون وقود فإن الأطفال في الحضّانات والمرضى على أجهزة التنفس الصناعي يموتون جراء ذلك وأن هناك معاناة أخرى تتمثل في تدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع، كما أن سيارات الإسعاف قد تتوقف عن العمل.

وطالبت " الجزار " فى بيان لها أصدرته اليوم من المجتمع الدولى بصفة عامة والولايات المتحدة الاميركية بصفة خاصة الاستجابة الفورية للدعوة التى أطلقها الأمين العام للامم المتحدة بالتوصل إلى هدنة إنسانية فورية حاليا ومطالبته لكل الأطراف أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني متسائلة : أين العالم كله من هذه التصريحات الخطيرة والتى تؤكد أن الفلسطينيين مقبولون على كوارث إنسانية ويواجهون الموت بسبب استمرار الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية والمجازر البشرية التى يقوم بها جيش الاحتلال الصهيونى على مدى أكثر من شهر وأدت الى مقتل واستشهاد أكثر من 10 ألاف من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال الفلسطينيين.

وطالبت النائبة سميرة الجزار من جميع القادة والرؤساء العرب باتخاذ موقف عربى موحد وحاسم للضغط الحقيقى على المجتمع الدولى والولايات المتحدة الاميركية للوقف الفورى للاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين ، مؤكدة أن استمرار جيش الاحتلال الصهيونى فى جرائم الحرب والابادة ضد الفلسطينيين سببه أن المجتمع الدولي لايزال يقف عاجزاً وصامتاً ومتفرجاً على مثل هذه الجرائم التى تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية وأبسط حقوق الإنسان.

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش أجهزة التنفس الصناعي سيارات الإسعاف الفلسطينيين

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