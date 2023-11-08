الأهلي على صفيح ساخن| قرار عاجل من “كاف”.. موقف كولر من رحيل موديست.. وصفقات “الأحمر” الهجومية

أثارت الأحداث الأخيرة في عالم كرة القدم الأفريقية جدلاً كبيرًا، حيث اتخذت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عدة إجراءات ضد النادي المصري الشهير "الأهلي" نتيجة لسلوك بعض جماهيره وبعض الأحداث التي وقعت خلال مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وسنقدم في هذا التقرير نظرة شاملة على الأحداث والعقوبات المفروضة على النادي الأهلي.

سقوط الأهلي في نصف النهائي



وفي إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، واجه النادي الأهلي فريق صن داونز الجنوب أفريقي. وكانت هذه المواجهة حاسمة لمصير الناديين، وانتهت بالتعادل السلبي.

وبسبب هذا التعادل، واستنادًا إلى نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بفوز صن داونز بهدف نظيف، انسحب النادي الأهلي من البطولة.

السلوك غير اللائق للجماهير



وللأسف، شهدت هذه المباراة سلوكًا غير لائق من بعض جماهير الأهلي. وتم رمي زجاجات المياه نحو حكم المباراة، السنغالي عيسى سي، وهو سلوك غير مقبول في الملاعب. وهذا السلوك تسبب في إصابة الحكم عيسى سي وإجباره على مغادرة الملعب.