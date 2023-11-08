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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

العمل تفتتح ورشة بشأن المساواة بين الجنسين لمفتشي الوزارة في 7 محافظات |صور

صدى البلد

افتتحت وزارة العمل ؛ اليوم الأربعاء "ورشة عمل حول بيئة العمل اللائقة للجنسين ، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية  وتستمر يومين، ضمن سلسلة من ورش العمل التى تهدف إلى نشر دليل التفتيش الذى يراعى المساواة بين الجنسين والانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئياً للجميع.

يأتي ذلك فى إطار التعاون القائم بين مشروع منظمة العمل الدولية "العمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين" ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بوزارة العمل .                                                               

افتتحت الورشة منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير؛  وتتضمن الورشة يوم تدريبي لمفتشي العمل والسلامة وأعضاء وحدة المساواة بين الجنسين بمحافظات: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وجنوب وشمال سيناء ، وبورسعيد ، والإسماعيلية ، حول دليل التفتيش ، والتركيز علي مناقشة مدونة السلوك الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش فى مكان العمل.

في مستهل كلمتها نقلت منال عبد العزيز ؛ تحيات حسن شحاتة وزير العمل إلى الحضور والمشاركين ، واهتمامه وحرصه البالغ على متابعة عمل المفتشين من أجل خلق بيئة عمل مواتية ومراعية للمساواة بين الجنسين ، وحماية المرأة داخل مكان العمل ، كما أثنت على التعاون القائم  بين وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة ومنظمة العمل الدولية وشكرت المنظمة على التعاون المثمر فى مختلف المجالات ، وأشادت بالجهد المبذول من خلال وحدات المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق أهدافها .       

من جانبها تقدمت شيرين زايد مدير المشروع بالشكر والتقدير للحضور مشيرة إلى المخرجات التى نتجت عن التعاون بين المشروع ووحدة المساواة بين الجنسين والتى كان أهمها الدليل الارشادى للمساواة بين الجنسين.                        

شارك  في الورشة عدد من مدربين وحدات المساواة بين الجنسين في المحافظات ، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير وعضو الوحدة المركزية بالوزارة.

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